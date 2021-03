Recovery Fund: Bruxelles fiduciosa ma non certa su rispetto tempi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 29 mar - La Commissione ha indicato che la valutazione giuridica e' che Next Generation EU e' di rispetto pieno del Trattato e che la validita' dello strumento 'non e' messo in discussione dalla Corte tedesca'. In realta' i giudici di Karlsruhe hanno obbligato il presidente della Repubblica federale a non promulgare la decisione approvata da entrambi i rami del parlamento tedesco sull'aumento delle risorse proprie del bilancio Ue 2021-2027 per potersi pronunciare sul ricorso.

Tale decisione viene contestata perche' puo' implicare, secondo i ricorrenti, l'assunzione di oneri per il debito di altri Paesi.

