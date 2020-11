Recovery fund: Bonomi, risorse per economia reale non per sussidi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 nov - "Io spero che il mio Paese e questo governo siano in grado di produrre questa massa in un intervento sull'economia reale e non in interventi di sussidio". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo al World manufacturing forum 2020, parlando del Recovery fund. La preoccupazione nasce dal fatto che siamo un "Paese che storicamente non ha mai dimostrato di essere in grado di spendere tutte le risorse dei fondi di coesione", ha affermato Bonomi, sottolineando che "tutti gli anni sappiamo che rispetto ai fondi che l'Europa ci mette a disposizione noi non abbiamo la capacita' progettuale e di spesa per utilizzare tutti questi fondi. Noi utilizziamo normalmente il 48% delle risorse messa a disposizione". Alla luce del fatto che "se noi facciamo il conto del piano settennale dell'Europa, l'intervento del recovery fund, gli scostamenti delle leggi di Bilancio, stiamo parlando piu' o meno di 400 miliardi di euro a disposizione dell'Italia", Bonomi si augura che l'Italia sia in grado di usare tali fondi per interventi che abbiamo effetti sull'economia reale.

