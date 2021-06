Recovery Fund: attesa per prima emissione bond Ue, in 2021 80 mld a lungo termine

Potrebbe avvenire prossima settimana (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 09 giu - Sta crescendo l'attesa per la prima emissione di bond da parte della Commissione europea per avviare il finanziamento di Next Generation EU. E' possibile che si parta gia' dalla prossima settimana, tuttavia l'esecutivo Ue tiene il massimo segreto sia sulla data sia sull'entita' dell'emissione. Viene confermato che nel 2021 prevede di emettere obbligazioni a lungo termine per un valore approssimativo di 80 miliardi di euro che saranno integrate da decine di miliardi in buoni Ue a breve termine a copertura delle restanti esigenze di finanziamento. L'altro giorno il commissario al bilancio Johannes Hahn ha assicurato che non ci saranno problemi nella copertura del prefinanziamento gia' nella prima fase degli esborsi - si intende a partire da luglio. Per l'Italia si tratta di 25 miliardi. Il prefinanziamento corrisponde al 13% del totale degli aiuti anticrisi attraverso lo strumento per la ripresa e la resilienza. Sta cosi' per partire la piu' grande operazione finanziaria degli Stati uniti per conto dei quali la Commissione emette obbligazioni: si tratta di finanziare interventi per circa 800 miliardi di euro a prezzi correnti.

