Recovery Fund: Amendola, Governo segue cronoprogramma Ue, no ritardi o divisioni

(Il Sole 24Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 set - "Come da cronoprogramma della Commissione, il Recovery Plan sara' presentato fra gennaio e aprile 2021 perche' questo e' il calendario stabilito dall'Europa per tutti i 27 stati membri

Mi preme precisare, a differenza di quanto riportato da alcune testate, che non ci sono ne' ritardi ne' divisioni nel lavoro preparatorio dell'esecutivo". Cosi' il ministro degli Affari europei Vincenzo Amendola a margine delle videoconferenze con Anci e Regioni sul Recovery plan

"Sono notizie infondate. Il Governo segue la procedura predisposta dalla Commissione, identica per tutti gli stati membri, e i ministeri hanno finora lavorato in sintonia per raggiungere insieme l'obiettivo comune di un'Italia piu' equa ed efficiente, consapevoli dell'occasione unica di rilancio fornita dall'Europa'.

