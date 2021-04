Recovery Fund: 806,9 mld con EU-Bonds a 3-30 anni ed EU-Bills inferiori a 1 anno

L'operazione finanziaria piu' rilevante dell'Unione europea (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 14 apr - Per piazzare sul mercato entro il 2026 i 806,9 miliardi di euro a prezzi correnti dell'operazione Next Generation EU nella migliore delle ipotesi da luglio (se la Corte costituzionale tedesca non si mettera' di traverso rallentando o impedendo la ratifica della decisione sulle risorse proprie del bilancio Ue da parte della Germania), la Commissione europea preparera' emissioni di EU-Bonds con scadenza fra 3 e 30 anni e comincera' a emettere titoli con scadenza inferiore a un anno, noti come EU-Bills): cio' per avere accesso al mercato monetario spesso e liquido, garantirsi la flessibilita' necessaria per determinare la dimensione di ogni transazione sulla base dei bisogni di liquidita'. Lo ha indicato oggi la stessa Commissione precisando che per emettere gli EU-Bills organizzera' aste in linea con la pratica standard di mercato. La differenza rispetto ai bond emessi per finanziare SURE (prestiti per il sostegno alle 'casse integrazioni'), che ha registrato un forte successo in termini di domanda da parte degli investitori, e' che le scadenze vanno da 5 a 30 anni. Nel caso dei bond del Recovery Fund saranno di 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 e 30 anni. Si tratta dell'operazione piu' rilevante mai effettuata dall'Unione europea.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

