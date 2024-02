Ream Sgr: acquisito ex Ospedale Maria Adelaide a Torino, diventera' studentato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 feb - Ream Sgr attraverso il Fondo Cervino - Comparto B, ha completato l'acquisizione dell'ex Ospedale Maria Adelaide di Torino. Lo rende noto la societa' in un comunicato. L'immobile e' statto venduto da Citta' della Salute per 6 milioni di euro, risorse che l'azienda ospedaliera potra' utilizzare per l'acquisto di apparecchiature e tecnologie sanitarie. Ream Sgr si occupera' della ristrutturazione dell'edificio - in disuso dal 2016 - che verra' riconvertito in uno studentato con circa 400 posti letto, con locali per ristorazione e aule studio, a servizio del vicino campus universitario Einaudi. Almeno 200 posti saranno convenzionati con il Comune di Torino e alcuni saranno riservati a studenti con disabilita' fisico-motoria.

Parte dell'immobile inoltre sara' destinato ad una struttura sanitaria per la cittadinanza. Gli interventi di riqualificazione coinvolgeranno un'area da 25.000 metri quadri e dureranno circa due anni, in modo da rendere lo studentato operativo nel 2026. "Il progetto si inserisce pienamente nel contesto di sviluppo degli asset strategici della Citta', che vuole essere sempre piu' attrattiva per i giovani e i talenti", ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "L'operazione e' perfettamente in linea con la nostra strategia di investimento volta a generare congiuntamente valore economico e valore sociale sia per gli investitori, fondazioni di origine bancaria e casse di previdenza, sia per quanti a vario titolo beneficeranno dei servizi offerti dalla struttura", ha concluso Giovanni Quaglia, presidente di Ream Sgr.

