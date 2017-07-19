Real estate: Immobiliare.it, domanda case in vendita +12,5% III trim, in affitto -16,5% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 ott - A trainare verso l'alto i prezzi di affitto e' soprattutto il Centro, che nel terzo trimestre di quest'anno ha registrato una crescita di oltre il 10% rispetto a 12 mesi fa. Piu' contenuti rispetto alla media nazionale invece i rialzi di Nord-Ovest (+4,6%) e Isole (+4,2%). Il Centro e' anche l'area in cui la pressione di domanda e' calata maggiormente nel periodo considerato (-19,6%), mentre la diminuzione piu' contenuta si e' verificata ancora una volta nelle Isole (-6,9%). Per quanto riguarda le vendite, il discorso e' opposto rispetto a quello sulle locazioni. La pressione di domanda e' infatti aumentata ovunque nel terzo trimestre dell'anno, con incrementi sempre superiori al +10%. Le Isole arrivano addirittura a un +15,3%, mentre l'ascesa piu' contenuta si verifica al Nord-Est (+10,8%). Proprio quest'ultima area e' pero' quella in cui i prezzi sono cresciuti di piu' in 12 mesi, +4,6%. Si nota, al contrario, una stabilita' pressoche' assoluta sia al Sud (+0,9%) che nelle Isole (+0,7%). A livello regionale, il Trentino-Alto Adige mantiene il primato di regione piu' onerosa per acquistare un immobile, con 3.573 euro/mq medi (+3,8% in 12 mesi). La Calabria resta invece la piu' conveniente, con 953 euro/mq. Milano e' in testa anche nella classifica dei prezzi di vendita (5.564 euro/mq medi), in crescita del 2,3% rispetto a 12 mesi fa. Firenze e' seconda anche in questo caso (4.669 euro/mq, +9% in un anno), mentre Bologna e' di poco davanti a Roma (3.685 euro/mq vs. 3.641 euro/mq). Sulle locazioni, invece, la Valle d'Aosta si conferma la regione in assoluto piu' cara per affittare casa in Italia, con canoni che hanno sfondato il tetto dei 22 euro/mq in seguito a una crescita del 14,1% nell'ultimo anno. Al secondo posto la Lombardia (18,7 euro/mq medi). La Basilicata rimane invece la regione piu' economica in assoluto (7,1 euro/mq) e i canoni sono in netto calo rispetto al terzo trimestre del 2024 (-9,4%).

