Real Estate: Immobiliare.it, +5,3% prezzi vendita case in Lombardia III trim. -2

Milano si conferma la citta' piu' cara d'Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 nov - Milano rimane la citta' piu' cara in Italia sia per comprare sia per affittare casa. Tuttavia, si notano andamenti differenti tra vendite e affitti rispetto al terzo trimestre del 2024: i canoni di affitto sono infatti rimasti pressoche' stabili (+0,1%), mentre i prezzi di vendita sono saliti del 2,3%.

Attualmente, comprare casa nel capoluogo meneghino costa mediamente 5.564 euro/mq medi, per affittare vengono invece richiesti 22,5 euro/mq. Milano mostra una tendenza differente, per alcuni indicatori, rispetto a quella regionale. Ad esempio la disponibilita' di case in vendita e' salita (+3,5%) a fronte del dato negativo lombardo. La pressione di domanda di acquisto e' in ascesa anche a Milano (+1,3%) ma in misura decisamente piu' contenuta rispetto al comportamento regionale (+12,1%). Pressione di domanda e offerta di affitto rispettano invece l'andamento generale, con un +32,1% per lo stock e un -28,5% per l'interesse.

Allargando lo sguardo a tutti i territori lombardi, la crescita dei prezzi di vendita nell'ultimo anno e' diffusa quasi ovunque, con il +13,8% del Comune di Lecco a fare da traino. Le uniche eccezioni sono quelle delle province di Pavia (-2,2%) e Cremona (-0,8%). La seconda zona piu' cara in regione per comprare un immobile, dietro a Milano, e' il Comune di Como (3.085 euro/mq), leggermente piu' oneroso del Comune di Monza (3.079 euro/mq). Il territorio piu' conveniente e' invece la Provincia di Pavia (1.055 euro/mq).

Anche la pressione di domanda segue pressoche' ovunque il trend di ascesa regionale tra il terzo trimestre di quest'anno e quello dello scorso, a esclusione del Comune di Varese, in flessione dell'1,4%. Lievemente piu' variegato l'andamento dell'offerta di immobili in vendita, sebbene i decumuli superino di gran lunga gli accumuli. Lo scostamento maggiore si verifica nel Comune di Mantova, che segna un +5,8%.

La provincia di Brescia e' l'unica area a presentare una diminuzione dei canoni di locazione nel trimestre, anche se molto lieve (-0,2%). Altrove, le crescite sono diffuse e in alcuni casi anche rilevanti, come il +22,9% della provincia di Sondrio. In seguito a questa solida ascesa, proprio quest'area raggiunge la seconda posizione nella classifica delle piu' care in regione, con 15,1 euro/mq medi. Le zone piu' economiche sono, a pari merito, le province di Mantova e Pavia, con 8,2 euro/mq.

com-emi.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-11-25 17:53:38 (0411)IMM 5 NNNN