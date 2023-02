Rdc: Meloni, assistenza solo per chi oggettivamente non puo' lavorare

"Per persone tra 18 e 59 anni percorso inserimento a lavoro" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 feb - Sul reddito di cittadinanza 'rimango ferma sulla stessa posizione', 'intendiamo, e stiamo riformando con il ministro Calderone tutte la misure, confermare l'assistenza di chi oggettivamente non e' in condizione di lavorare. Quelli per cui cambia la questione sono le persone tra 18 e 59 anni che non hanno figli a carico. In questo caso il percorso e' inserirli nel mercato del lavoro'. Lo ha detto, ospite di Dritto e Rovescio, stasera su Retequattro, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 'Credo che su questo si possano dare risposte importanti. Sono rimasta colpita perche' parlando con il ministro dell'Interno del decreto flussi e' emerso che occorrono immigrati per la posa della fibra ottica, un lavoro normato da un contratto collettivo nazionale. Prendiamo immigrati perche' non ci sono italiani che vogliono fare questo lavoro. E quindi se tu rifiuti, non puoi chiedere che lo Stato ti mantenga. Mi sto occupando di questo personalmente: voglio fornire informazioni molto chiare sui posti di lavoro e i contratti che ci sono', ha assicurato Meloni.

