Rc Auto: Tar Lazio respinge in gran parte ricorso Sna contro Preventivass

Soddisfazione per sentenza da parte dell'Autorita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 gen - Il Tar del Lazio ha respinto, in gran parte, il ricorso del sindacato agenti Sna contro il Preventivass, il preventivatore per le polizze Rc Auto messo a punto dall'Autorita' di vigilanza Ivass. Il Tar del Lazio nel provvedimento ha escluso qualsiasi profilo di illegittimita' costituzionale per disparita' di trattamento tra agenti e broker. Dal prossimo mese di marzo diventa obbligatorio per gli intermediari, a norma del Regolamento Ivass, informare il consumatore, prima della sottoscrizione di un contratto Rc Auto, sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al 'contratto base', che riguarda le coperture minime. Secondo lo Sna il Preventivass puo' confondere il cliente a tutto discapito dell'obiettivo di trasparenza auspicato invece dall'Autorita'. Dall'Ivass si raccoglie la soddisfazione per la pronuncia del Tar del Lazio che "consente di avviare regolarmente l'attivita' di Ppreventivass dato che le norme sugli agenti entrano in vigore dal primo marzo'. Il Tar del Lazio ha tuttavia accolto una doglianza dello Sna per un comma del regolamento Ivass, che e' stato quindi annullato con la sentenza, che imponeva un obbligo di conservare una dichiarazione del cliente legata al servizio Preventivass. Secondo il Tar "La disposizione (articolo 11 comma c) come dimostrato dalla necessita', avvertita da Ivass in tempo successivo alla proposizione del ricorso, di adottare un chiarimento applicativo, appare connotata da oscurita' del precetto - sia in punto di necessita' o meno di ottenere dal cliente una dichiarazione scritta sia in ordine all'oggetto della dichiarazione stessa - cosi' da risultare, nel suo complesso, irragionevole".

