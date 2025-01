Rc auto: Segugio.it, aumenti per oltre 1,5mln automobilisti in 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 gen - Un 2025 che si apre all'insegna dei rincari RC auto per oltre un milione di automobilisti, per incidenti nel 2024. Un numero, comunque, in calo rispetto all'anno precedente con la frequenza sinistri, in base alle dichiarazioni effettuate nel 2024, al 4,6%. A scattare la fotografia l'Osservatorio Assicurativo di Segugio.it. Per un automobilista che ha causato un incidente nell'anno appena concluso rispetto a chi non ne ha causati il rincaro stimato e' in media di 492euro e, considerando i circa un milione e mezzo di automobilisti cui sara' addebitato, si arriva a 740mln di euro in piu' per il settore assicurativo. A fare piu' incidenti, e vedere quindi piu' aumenti, gli automobilisti dell'Umbria, dove la frequenza sinistri tocca il massimo, seguiti da quelli di Toscana e del Lazio. Al contrario, viene dichiarato un numero minore di incidenti, con conseguenti aumenti minori, in Campania, Calabria e Molise. In termini di eta', gli under 25 sono quelli che dichiarano piu' sinistri, mentre gli adulti tra i 35 ed i 44 anni sono i piu' attenti alla guida.

