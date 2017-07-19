Rc auto: in Lombardia rincari per oltre 85mila automobilisti (Facile.it)

Premio stabile a 525,50 euro in dicembre 2025 in Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per oltre 85mila automobilisti lombardi: secondo l'Osservatorio Rc auto di Facile.it tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, quest'anno vedranno aumentare il costo dell'Rc auto. Buone notizie invece per gli automobilisti virtuosi: i dati dell'Osservatorio hanno messo in luce che, a dicembre 2025, il premio medio Rc auto in Lombardia e' rimasto stabile a 525,50 euro. Da un lato, quindi, il 2026 parte con buoni auspici a iniziare dal calo della quota di sinistri con colpa dichiarati dagli automobilisti che, secondo l'analisi di Facile.it, in Lombardia e' diminuita del 17% rispetto all'anno precedente. Dall'altro, invece, gli assicurati dovranno fare i conti con l'aumento dell'imposta che grava sulle garanzie accessorie 'infortuni del conducente' e 'assistenza stradale', che dal primo gennaio 2026 e' salita al 12,5%, rispettivamente dal 2,5% e dal 10%.

