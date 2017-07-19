Rc auto: in Lombardia rincari per oltre 85mila automobilisti (Facile.it) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Quanto al profilo degli automobilisti lombardi che vedranno peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa, guardando al sesso emerge che la percentuale e' piu' alta tra le donne (1,84%) rispetto agli uomini (1,46%) Scomponendo il campione su base anagrafica, invece, emerge che gli automobilisti che hanno dichiarato meno sinistri con colpa alle compagnie assicurative sono i 35-44enni (1,25%); tra gli over 75, invece, la percentuale raggiunge il 2,73%.

Guardando infine alla professione dell'assicurato emerge come i pensionati hanno dichiarato con piu' frequenza un sinistro con colpa (2,05%). Seguono gli impiegati in azienda (1,94%) e gli insegnanti (1,87%). Le province lombarde che hanno registrato, in percentuale, il maggior numero di denunce di incidenti con colpa e quindi saranno piu' colpite dagli aumenti sono Como, Sondrio e Brescia. Seguono le province di Lecco, Monza e Brianza e Pavia. Valori inferiori alla media regionale per Varese, Milano, Bergamo e Mantova. Chiudono la classifica regionale la provincia di Cremona e Lodi.

Com-Pan.

