Rc auto: in Lombardia premio medio a 526,11 euro, +9,7% a dicembre

I dati emergono dall'Osservatorio di Facile.it (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - Secondo i dati dell'Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2024 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Lombardia occorrevano, in media, 526,11 euro, vale a dire il 9,7% in piu' rispetto a sei mesi prima. Dall'analisi del comparatore - realizzata su un campione di oltre 955mila preventivi raccolti su Facile.it tra novembre e dicembre 2024 - e' emerso che in Lombardia la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa e' pari all'1,92% del totale. A livello geografico Lecco e' la provincia lombarda che ha registrato la percentuale piu' alta di guidatori che, nel 2024, hanno denunciato un sinistro con colpa (2,29%) e che, quindi, vedranno peggiorare la propria classe di merito e, di conseguenza, salire il costo dell'Rc auto. Seguono nella graduatoria regionale, a breve distanza tra di loro, Mantova (2,26%), Como (2,15%), Pavia (2,13%) e Bergamo (2,08%). Continuando a scorrere la graduatoria regionale si posizionano Monza e Brianza (1,97%), Brescia (1,96%), Milano (1,84%), Varese (1,76%), Lodi (1,65%) e Cremona (1,58%). Chiude la classifica Sondrio, area lombarda dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno incidenti con colpa (1,17%). Per quanto riguarda invece il profilo, la percentuale e' piu' alta tra le donne (2,18%) rispetto al campione maschile (1,78%). Guardando alla professione dell'assicurato emerge come gli artigiani siano risultati essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con piu' frequenza un sinistro con colpa (2,32%) e che quindi vedranno aumentare il premio Rc auto. Seguono i disoccupati (2,30%) e i pensionati (2,24%).

Lab-com

(RADIOCOR) 19-01-25 10:46:15 (0142)ASS 5 NNNN