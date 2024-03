Rc Auto: Federcarrozzieri, +10,5% tariffe in due anni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - Un trend al rialzo che si riscontra sia in Europa, sia nel resto del mondo, con le tariffe assicurative aumentate sensibilmente in tutti i continenti, a causa dei rincari dei pezzi di ricambio. 'Tutti i paesi monitorati, tuttavia, sono accumunati da uno stesso fenomeno: il forte incremento delle tariffe Rc auto sia nel 2023, sia nei primi mesi del 2024, con incrementi che in alcuni casi superano il 25% su base annua, nonostante una riduzione generalizzata della incidentalita' stradale - spiega il presidente di Federcarrozzieri Davide Galli -. Sul banco degli imputati, in Italia come all'estero, il forte rincaro dei pezzi di ricambio per le automobili, che da un lato ha allungato i tempi delle riparazioni, dall'altro ha comportato un incremento dei costi per gli interventi pagati dalle compagnie di assicurazioni a seguito di sinistro stradale.

Prima la guerra in Ucraina, poi i problemi logistici sul fronte dei trasporti internazionali, hanno creato un effetto domino sui listini al punto che dal 2021 ad oggi in Italia i prezzi dei ricambi sono aumentati in media del +48%.

Incrementi che comportano maggiori costi per le imprese assicuratrici poi scaricati sugli automobilisti attraverso un rialzo delle tariffe Rc auto. Ma non solo: le compagnie stanno sempre piu' adottando politiche di canalizzazione forzata della riparazione che danneggiano gli assicurati, come la scelta di utilizzare societa' broker delle riparazioni, cioe' strutture che a titolo oneroso fanno da intermediari tra la compagnia che paga il danno e il riparatore che effettua la riparazione, prassi che fa lievitare il costo dei sinistri, allungando la filiera delle riparazioni, con effetti negativi sulle tariffe Rc auto pagare dagli assicurati'. Sul fronte italiano, ben 3 province superano a gennaio la soglia dei 500 euro a polizza - analizza Federcarrozzieri - E' il caso di Napoli, dove l'Rc auto costa in media 560 euro, Prato (553 euro) e Caserta (500 euro). La Toscana piazza ben 6 citta' nella top ten del caro-polizza, mentre Enna risulta la provincia piu' conveniente, con una tariffa annua da 287 euro.

Ann

(RADIOCOR) 24-03-24 15:12:55 (0336)ASS 5 NNNN