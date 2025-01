Rc Auto: Facile.it, a dicembre premio medio a 643,95 euro (+6,19%)

Rincari immediati per oltre 585.000 automobilisti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Le tariffe Rc auto continuano a crescere: a dicembre 2024 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Italia occorrevano, in media, 643,95 euro, il 6,19% in piu' rispetto a dodici mesi prima.

E' quanto emerge dall'Osservatorio di Facile.it, che evidenzia come sono oltre 585.000 gli automobilisti che, a causa di un sinistro con colpa nel 2024, vedranno peggiorare la propria classe di merito nel 2025, con conseguente aumento del costo Rc auto: la quota di guidatori colpiti dai rincari e' pari all'1,78% del totale. A livello geografico, i dati mostrano come l'area in cui si e' registrato percentualmente il maggior numero di denunce di incidenti con colpa e' la Toscana, dove il 2,34% degli automobilisti vedra' quest'anno aumentare il premio dell'Rc auto. Seguono i guidatori di Sardegna (2,29%) e Liguria (2,15%). Le percentuali piu' basse, invece, sono state rilevate in Basilicata. Se si limita l'analisi alle province italiane, quella con la percentuale piu' alta di automobilisti che cambieranno classe di merito a causa di un sinistro con colpa e' quella di Prato (3,35%), seguita da Cagliari (2,85%) e Grosseto (2,64%); le ultime nella graduatoria nazionale, con percentuali pari o inferiori all'1%, sono invece le province Crotone, Ferrara e Rovigo.

