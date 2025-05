Rc auto: Facile.it, -3,2% a 628,8 euro premi medi aprile 2025 su base semestrale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Continuando ad analizzare i dati dell'Osservatorio di Facile.it - Assicurazione.it si vede che, in valori assoluti, la Campania continua ad essere l'area in cui l'Rc auto costa di piu'; lo scorso mese occorrevano in media 1.043,20 euro, il 66% in piu' rispetto al valore nazionale. Al secondo posto il Lazio, dove ad aprile 2025 il premio medio rilevato e' stato pari a 692,81 euro; la Toscana conquista la terza posizione con un valore medio pari a 688,48 euro. Guardando invece alle aree del Paese dove assicurare l'auto costa meno, al primo posto c'e' il Friuli-Venezia Giulia, in cui lo scorso mese la quotazione media e' stata di 429,28 euro. Seconda Regione piu' economica d'Italia e' il Trentino-Alto Adige, area dove gli automobilisti hanno speso, in media, 464,71 euro. Terzo posto per la Lombardia (491,81 euro).

