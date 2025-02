Rc auto: Facile.it, -2,8% costo a gennaio 2025 su dicembre 2024

Il costo medio e' di 625,79 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - Dopo un 2024 all'insegna degli aumenti, il prezzo dell'Rc auto ha rallentato la sua corsa; secondo l'osservatorio di Facile.it, a gennaio 2025 per assicurazione un veicolo a quattro ruote occorrevano 625,79 euro, valore stabile rispetto a 12 mesi fa e addirittura in calo (-2,8%) se confrontato con quello rilevato a dicembre. Si riduce, almeno in parte, quello del carburante; abituati ormai da anni a vedere tariffe in aumento, i primi segnali positivi, seppur modesti, diventano una notizia. Tornando ai premi medi Rc auto rilevati da Facile.it, l'analisi dei dati regionali evidenzia un andamento differenziato; se in alcune regioni il calo annuo e' piu' consistente, ad esempio in Emilia-Romagna (-1,1%), Puglia (-2,4%), Umbria (-3,7%) e Calabria (-5,7%), in altre i premi medi sono risultati ancora in aumento. E' il caso del Veneto, dove a gennaio 2025 le tariffe sono risultate piu' alte del 5,5% rispetto allo stesso mese del 2024; nel Lazio l'incremento e' stato del 4,7%, mentre il Lombardia e nelle Marche si ferma del 2%.

