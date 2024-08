Rc auto: Facile.it, +10% a 506,33 euro premi in Lombardia in 12 mesi

Aumento annuo piu' consistente in provincia di Sondrio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ago - A luglio 2024, secondo l'Osservatorio RC auto Facile.it-Assicurazione.it i premi medi per assicurare un'auto in Lombardia sono aumentati del 10% su base annua arrivando a 506,33 euro, circa 46 euro in piu' rispetto a luglio 2023. La buona notizia e' che da qualche mese il trend di aumenti si e' invertito e, se si guarda al semestre, in alcune province i valori hanno iniziato a scendere. Comunque, a livello regionale, l'incremento e' stato molto piu' contenuto, cioe' il 3,6%. Analizzando i dati su base territoriale emerge che a luglio 2024 i premi sono cresciuti in tutta la Regione, seppur con importanti differenze tra una provincia e l'altra. L'aumento annuo piu' consistente e' stato rilevato in provincia di Sondrio, dove il premio medio nei 12 mesi e' salito del 16,45%. Al secondo posto la provincia di Como, con +14,6%, seguita da quella di Brescia (+13,3%).

