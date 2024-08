Rc auto: Codacons, +14,1% tariffe in 2 anni, per utenti rincari a +1,65 mld

Napoli la piu' cara d'Italia con 583 euro in media a polizza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ago - Le tariffe Rc auto continuano a salire in modo del tutto ingiustificato realizzando una stangata da +1,65 miliardi di euro per gli automobilisti italiani. Lo afferma il Codacons che evidenzia inoltre come Campania e Toscana siano le Regioni piu' penalizzate sul fronte del caro-polizza. A partire dalla seconda meta' del 2022 i prezzi delle polizze Rc auto hanno iniziato a crescere, portando il premio medio a giugno 2024 a quota 403 euro, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Ivass, spiega il Codacons. Questo significa che in poco piu' di 2 anni le tariffe hanno subito un rincaro del 14,1%, passando da una media di 353 euro di gennaio 2022 (dato Ivass) ai 403 attuali, con un aumento di ben 50 euro a polizza. Se poi si analizza l'andamento a livello territoriale, si scopre che Napoli, con un prezzo medio di 583 euro a polizza, si conferma la provincia italiana dove l'Rc auto costa di piu', seguita da Prato (574 euro) e Caserta (517 euro).

