Rc auto: 2026 apre con meno sinistri denunciati, ma +12,5% imposte -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - Se a livello nazionale la percentuale di automobilisti che nel 2025 hanno dichiarato un sinistro con colpa e' all'1,54%, guardando al campione su base regionale emergono differenze significative.

Al primo posto si posiziona la Liguria, dove il 2,06% degli automobilisti vedra' quest'anno aumentare il premio dell'Rc auto. Seguono i guidatori di Marche (2,01%) e Sardegna (1,96%). Le percentuali piu' basse, invece, sono state rilevate in Calabria (0,89%), Basilicata (1,20%) e Friuli-Venezia Giulia (1,22%). Limitando l'analisi alle province italiane, Fermo (2,84%) e' quella con la maggiore percentuale di sinistri con colpa denunciati, davanti a Imola (2,54%) e Cagliari (2,53%); Vercelli quella con meno ricorsi alle assicurazioni a causa di un sinistro con torno (0,51%), seguite da Pordenone (0,59%) e Reggio Calabria (0,65%).

