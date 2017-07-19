Rc auto: -1,3% a 646,97 euro premio medio annuo ma +3,7% nel semestre (Facile.It)

Campania la regione piu' cara, seguita da Lazio e Puglia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 set - Il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in Italia a luglio 2026 e' stato pari a 646,97 euro, in calo - secondo l'Osservatorio Rc auto Facile.it, Assicurazione.it - dell'1,3% su base annua. "Il trend annuale al ribasso e' stato registrato in gran parte delle regioni italiane - spiega in una nota Andrea Ghizzoni, managing director assicurazioni di Facile.it -. Se guardiamo ad un arco temporale ridotto, pero', vediamo che rispetto a 6 mesi fa le tariffe sono in aumento del 3,7% e questo perche' l'inflazione e' ancora su livelli non trascurabili". In valori assoluti la Campania - nonostante la flessione su base annua - continua ad essere l'area in cui l'Rc auto costa di piu'.

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