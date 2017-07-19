Rc auto: -1,3% a 646,97 euro premio medio annuo ma +3,7% nel semestre (Facile.it) -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 set - Lo scorso mese per assicurare un veicolo a quattro ruote nella regione occorrevano in media 1.010,11 euro, il 56% in piu' rispetto al valore nazionale. Al secondo posto - ma a grande distanza dalla prima posizione - si trova il Lazio, dove a luglio 2026 il premio medio rilevato e' stato pari a 698,05 euro. Infine la Puglia conquista la terza posizione con 692,69 euro.
Guardando, invece, alle aree del Paese dove assicurare l'auto costa meno, al primo posto c'e' ancora una volta il Friuli-Venezia Giulia, dove lo scorso mese la quotazione media e' stata di 456,73 euro. Seguono Trentino-Alto Adige, dove gli automobilisti hanno speso, in media, 501,81 euro e Veneto (532,18 euro).
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(RADIOCOR) 01-09-26 11:52:17 (0347) 5 NNNN