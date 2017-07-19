RBC BlueBay: Cina, perche' diventera' il motore dell'innovazione - PAROLA AL MERCATO

di Angel Su * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - La rapida ascesa della start-up DeepSeek, specializzata in intelligenza artificiale, ha puntato i riflettori sulle crescenti ambizioni tecnologiche della Cina. Tuttavia, questa storia e' solo un aspetto degli sviluppi tecnologici del Paese, che sta facendo passi da gigante anche nei settori dei veicoli elettrici, della guida autonoma, dei droni e della robotica, campi in cui sta sempre piu' dettando il ritmo a livello globale. In passato, la Cina era spesso associata all'imitazione in ambito tecnologico piuttosto che alla sua creazione.

Negli ultimi due decenni, la nazione ha compiuto notevoli progressi nell'innovazione, trasformandosi da centro manifatturiero a leader globale in numerosi settori tecnologici. Gli ingenti investimenti nella ricerca, nell'innovazione e nelle industrie high-tech, che ora sono i secondi piu' alti a livello globale in termini di spesa interna lorda, hanno spinto la Cina verso posizioni piu' elevate nelle classifiche mondiali dell'innovazione.

Nel 2009, la Cina rappresentava solo il 7,5% delle domande di brevetti internazionali nel mondo. Nel 2023, tale cifra e' aumentata al 25,5%, superando Stati Uniti e Giappone.

Altrettanto significativo e' il fatto che la Cina produce uno dei piu' grandi bacini mondiali di laureati in materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), con milioni di ingegneri e scienziati che entrano ogni anno nel mondo del lavoro, consolidando il suo ruolo di motore chiave dell'innovazione futura e del progresso tecnologico.

Dal 2009, la Cina e' anche il piu' grande produttore automobilistico mondiale. Nel 2023, il Paese ha prodotto 30,2 milioni di veicoli, quasi un terzo di tutte le automobili a livello mondiale. Nel corso degli anni, la crescita dei veicoli elettrici ha svolto un ruolo significativo in questa espansione. La Cina e' ora il piu' grande mercato per i veicoli passeggeri nuovi e un attore importante nell'innovazione dei veicoli elettrici, tanto da essere paragonata all'ascesa della produzione automobilistica giapponese durante il suo boom economico.

Nel 2023, il 57% delle nuove autovetture vendute in Cina era classificato come 'auto intelligenti' ed era dotato di un certo livello di funzioni avanzate di assistenza alla guida.

Mentre il governo cinese continua a perfezionare le normative per garantire la sicurezza dei consumatori, la guida autonoma (AD) e' considerata un'area di crescita a lungo termine. A nostro avviso, il tasso di adozione delle funzionalita' AD e' in chiara ascesa, soprattutto con l'entrata in gioco delle economie di scala, che riducono i costi di produzione per i produttori di veicoli elettrici e rendono queste tecnologie piu' accessibili.

