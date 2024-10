Rating: Italia verso giudizio agenzie, S&P e Fitch le prime venerdi' - FOCUS

Possibile che prevalga atteggiamento cauto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 ott - In un contesto complesso a livello geopolitico, con l'escalation delle tensioni in Medio Oriente, e macroeconomico, con la crescita globale che fatica a riprendere slancio e quella europea rallentata dalle previsioni di recessione per la Germania, i riflettori sono puntati sull'Italia, che attende il giudizio delle agenzie di rating. Le prime saranno S&P Global Ratings e Fitch Ratings, venerdi' 18 ottobre, poi seguiranno Dbrs, il 25 ottobre, e Moody's, il 22 novembre. Per il nostro Paese la situazione non appare critica, ma neppure rosea: nei primi sei mesi dell'anno l'economia italiana ha acquisito una crescita del +0,4% e non del +0,6% calcolato in precedenza, come emerso dalla rettifica diffusa dell'Istat a inizio ottobre, cosa che solleva incognite sul +1% di crescita annuale confermato dal Governo nel nuovo Piano strutturale di bilancio all'esame del Parlamento. Inoltre, il Fmi nell'aggiornamento del World Economic Outlook di luglio (il nuovo report sara' pubblicato il 22 ottobre, con i capitoli analitici in arrivo domani) aveva confermato per l'Italia una crescita dello 0,7% nel 2024 e aumentato le stime per il 2025 da +0,7% a +0,9%. Tutto questo mentre resta da capire la traiettoria della politica monetaria, con la Bce che questa settimana dovrebbe tagliare i tassi dello 0,25%, la terza riduzione dell'anno, dopo quelli di giugno e settembre, e la Federal Reserve nell'ultima riunione ha abbassato il tasso di riferimento al 4,75%-5%, rispetto al precedente 5,25%-5,5%.

Dal punto di vista politico, prevale un certo attendismo, per capire cosa succedera' il prossimo 5 novembre, quando gli americani andranno al voto per eleggere il prossimo presidente. Sono fattori cruciali, che potranno avere un impatto sull'economia globale e dei vari Paesi, compresa l'Italia. Proprio per questo motivo e' possibile che le agenzie di rating, come detto chiamate a dare un giudizio sul nostro Paese, scelgano la via della prudenza, in attesa che il quadro politico ed economico sia piu' chiaro.

Ars

