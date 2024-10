Rating: Italia verso giudizio agenzie, S&P e Fitch le prime venerdi' - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 ott - Del resto, S&P lo scorso aprile, non aveva suonato particolari campanelli d'allarme, confermando il rating 'BBB' dell'Italia con outlook stabile, cosa tra l'altro gia' fatta anche nell'autunno scorso, pur aggiornando la prospettiva del debito, visto in risalita di 2,5 punti percentuali nel suo rapporto con il Pil fra quest'anno e i prossimi due. Inoltre, a gennaio S&P aveva parlato del 2024 come di 'un anno di transizione' per l'Italia, con la ripresa del reddito reale in ritardo rispetto al resto dell'Eurozona, ma in recupero, e un mercato del lavoro strutturalmente migliorato, anche se il divario di produttivita' si sta riducendo di poco. Discorso simile si puo' fare anche per Fitch, che a maggio e, prima ancora a novembre 2023, aveva lasciato immutato il rating a 'BBB' con outlook stabile, sottolineando che l'economia italiana e' 'ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto', con una previsione di riduzione dei disavanzi fiscali a circa il 3% del Pil entro il 2026. Inoltre, l'agenzia di rating non aveva sollevato dubbi sulla stabilita' politica italiana, mettendo in luce 'la continua stabilita' di massima della coalizione, che limita i rischi politici piu' marcati. Anche Moody's, che in alcune occasioni si e' mostrata piu' critica verso il nostro Paese, a giugno aveva completato la revisione periodica del suo giudizio sull'Italia nella quale e' stata valutata l'appropriatezza del rating 'Baa3', il piu' basso tra i giudizi di investment grade. L'outlook e' stabile (era stato alzato da negativo a stabile a novembre 2023). Detto questo, e' difficile fare previsioni esatte su quelle che saranno le decisioni delle agenzie di rating, come spiegano gli osservatori, sottolineando che occorre tenere monitorati vari elementi geopolitici ed economici, un eventuale inasprimento delle situazioni di conflitto potrebbe essere un catalizzatore. Le tante incertezze geopolitiche consigliano comunque a tutti prudenza, in attesa degli sviluppi futuri, per capire se occorrera' ricalibrare le stime e le prospettive di crescita, e, con esse le valutazioni delle agenzie di rating.

