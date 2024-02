Rai: Slc Cgil, restituire autonomia e liberta' creativa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 feb - 'Quanto sta avvenendo in queste ore, non fa che confermare l'urgenza di ridare alla Rai gli spazi di autonomia e liberta' creativa e di pensiero che sono indispensabili ad un'azienda che produce idee, informazione, emozioni'. E' quanto scrive in una nota della segreteria nazionale la Slc-Cgil. 'Fra censure reali ed autocensure indotte dal desiderio di 'non essere messi in difficolta'', si sta sempre piu' ingessando la piu' grande azienda culturale del Paese', prosegue la nota sindacale della Slc che si dice anche convinta che 'si tratti di pura follia pensare che, mentre il mondo brucia, un grande servizio pubblico di informazione e intrattenimento debba trasformarsi in un luogo immaginario dove i grandi temi etici, il rifiuto delle guerre o i grandi flussi migratori che sempre piu' caratterizzeranno un mondo complesso e ogni giorno piu' ingiusto, siano elusi del tutto o vengano sterilizzati a tal punto da risultare irriconoscibili'. La segreteria di Slc denuncia da anni questa deriva 'ed oggi, a maggior ragione, -sottolinea ancora - ci sentiamo in dovere di ribadirlo con piu' forza: la Rai e le proprie lavoratrici e lavoratori devono tornare a essere liberi di fare compiutamente e liberamente il proprio lavoro senza essere soffocati dall'ingranaggio delle 'compatibilita' politiche' che rischiano di trasformarla in un bollettino irreale. Se andiamo avanti di questo passo, -preconizza Slc - prima o poi, qualcuno in Rai si sentira' in dovere di prendere le distanze anche da 'C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones'. Peccato che cosi', un'azienda come la Rai, rischi di morire, raccontando un Paese immaginario, quasi fiabesco, lontano dai sentimenti e dalle pulsioni che pervadono nel profondo il Paese. Anche percorrendo questa strada si distruggono i beni pubblici, facendoli percepire ogni giorno piu' inutili e lontani dal vissuto delle persone. Contro questa deriva, la Slc-Cgil sara' sempre dalla parte giusta -chiude la nota -, quella della democrazia e del lavoro'.

