Rai: da 28 agosto RaiStoria, Rai Radio2 Visual e Rai Scuola visibili solo in DVB-T2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 ago - La Rai prosegue il percorso di innovazione tecnologica secondo le tappe indicate dal Ministero e dal 28 agosto iniziera' a trasmettere alcuni suoi canali in DVB-T2. Il passaggio al nuovo standard DVB-T2 non prevede cambiamenti per Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews 24 e la maggior parte dell'offerta Rai.

Saranno solo tre, al momento, i canali interessati e visibili in alta definizione (HD) esclusivamente nel nuovo standard DVB-T2: Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola. Questo significa che per continuare a guardare Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola, in digitale terrestre, dal 28 agosto 2024 occorre avere un ricevitore compatibile con tale standard.

