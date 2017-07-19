Radio24: Cruciani lancia il nuovo video podcast originale "Fallo!

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - 'Fallo!', e' il nuovo video podcast originale di Radio 24 che dal 16 settembre debutta su sito e app di Radio 24 e sulle principali piattaforme digitali. Una serie in otto episodi condotta da Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, insieme al professor Nicola Mondaini, urologo e andrologo con l'obiettivo di sensibilizzare gli uomini alla prevenzione della salute dell'apparato genitale maschile di cui si parla ancora in modo insufficiente.

In Italia solo il 15% degli uomini si sottopone a controlli regolari, contro una media che tra le donne oscilla tra il 50 e il 60%. Un divario che riflette tabu' culturali e stereotipi legati alla mascolinita', spesso considerata sinonimo di invulnerabilita'. Patologie come prostatiti, varicocele o tumori del testicolo, che se diagnosticate precocemente possono essere curate con successo, vengono spesso individuate troppo tardi: Fallo! vuole aiutare a superare questo divario, invitando gli uomini a prendersi cura di se' e a prevenire patologie con controlli regolari e soprattutto in eta' giovanile.

In ogni episodio Cruciani e Mondaini guideranno lo spettatore in un percorso che unisce scienza e divulgazione, per avvicinare anche i giovani alle tematiche di prevenzione e benessere dell'organo genitale maschile, unendo la competenza medica del professor Mondaini al linguaggio chiaro e diretto di Cruciani.

Nel videocast trovano spazio racconti in prima persona dei conduttori, testimonianze di ascoltatori e ascoltatrici, suggerimenti e consigli pratici, notizie prevenienti da tutto il mondo da verificare o sfatare. E soprattutto indicazioni su come comportarsi e quali attenzioni avere per curare la propria salute. Si parla di morfologia del pene, con la storica questione di forme e dimensioni, dei rischi legati alle malattie sessualmente trasmissibili, degli 'incidenti' che possono capitare a questo organo tanto delicato quanto complesso. E di come gli stili di vita influiscano sul suo benessere, del ruolo fondamentale della prostata e dell'importanza della prevenzione.

"Una divulgazione scientifica semplice, ironica, senza giri di parole rivolta agli uomini di tutte le eta' ma anche alle donne per conoscere l' organo di cui tutti parlano ma che nessuno conosce davvero" dichiara il Professor Nicola Mondaini.

"L'urologo dovrebbe essere il miglior amico dell'uomo, sin dall'infanzia. La prevenzione e' fondamentale per evitare casini. I maschi sono riottosi perche' farsi controllare le parti intime non piace a nessuno soprattutto agli uomini perche' pensano di essere indistruttibili e invece no.

Parliamo del pene, senza vergogna e senza tabu'", sostiene Giuseppe Cruciani.

Il videocast sara' disponibile dal 16 settembre su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme digitali.

Il progetto e' realizzato con la collaborazione di VITS, Virtual Training Support, societa' che realizza prodotti innovativi per la comunicazione e la formazione e una importante esperienza nel settore sanitario.

