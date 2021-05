Radio24: con Sace i podcast "Venti di impresa - Le nuove rotte del made in Italy"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mag - Venti di impresa - Le nuove rotte del Made in Italy, una serie di podcast originali di Radio 24 in collaborazione con Sace traccia la road map per conoscere le nuove regole dell'export, approfondisce temi come lo sdoganamento smart e l'economia in chiave sostenibile, fa scoprire le opportunita' dell'innovazione digitale, del fare rete e del come svilupparsi sui mercati esteri.

Una serie di podcast originali nel formato free talk: un dialogo fra Pepe Moder (conduttore di Radio 24) e Mariangela Siciliano (Head of Education di Sace), per scoprire come abbracciare il cambiamento di questi anni con uno sguardo oltreconfine. I consigli degli esperti del settore e le testimonianze degli imprenditori che hanno gia' aperto la strada e che raccontano come stanno affrontando la 'nuova normalita'' ai microfoni di Anna Marino.

La serie di podcast e' realizzata da Radio 24, la prima e unica emittente 'news & talk' italiana e da Sace Education, il nuovo hub formativo che offre formazione profilata e gratuita alle Pmi e al mondo dei professionisti.

Radio 24, l'emittente del Gruppo 24 ORE, leader nell'informazione e narrazione di qualita', da diversi anni produce podcast e sperimenta nuove forme di contenuti audio, grazie alla ricchezza editoriale, alla trasversalita' dei temi e alla sua capacita' informativa di narrarli e, da oggi, di proporli come opportunita' di comunicazione ai suoi Partner.

Sace Education e' l'hub formativo che si e' recentemente rafforzato anche in risposta alle esigenze legate alla nuova operativita' di Sace - oltre alla tradizionale attivita' di Export Credit Agency (ECA) nazionale - in virtu' del mandato conferitole dal Governo con il Decreto Semplificazioni per la gestione delle Garanzie a supporto del Green New Deal e con il Decreto Liquidita' per le misure anti-crisi come Garanzia Italia. Con questa iniziativa Sace conferma la sua mission a supporto della crescita del Sistema Paese, offrendo un accompagnamento a 360? alle aziende italiane, attraverso canali di comunicazione innovativi in grado di coinvolgere in modo piu' immediato e concreto le Pmi.

