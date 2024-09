Radio24: compie 25 anni e festeggia con un grande evento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 set - 2.297.000 ascoltatori nel giorno medio (Dati TER - 1 sem 2024), 8,5 milioni gli ascolti podcast mensili e 6.6 milioni le pagine viste ogni mese sulla nuova piattaforma di Radio 24 4.0. 10 i nuovi podcast originali con 104 episodi inediti prodotti da gennaio a luglio 2024 che si aggiungono alle 11 serie podcast nate negli anni precedenti e ancora attive, per un totale di 449 nuovi episodi. Una presenza costante ai primi posti nelle classifiche delle migliori piattaforme audio con l'iconico podcast de La Zanzara, seguito da 24 Mattino, Focus economia e Tutti convocati. 64 programmi in palinsesto alla settimana, 18 giornali radio ogni giorno, per un totale di 540 ore di diretta al mese. 1.800.000 i follower sui profili social della radio che crescono ad un ritmo del 57% rispetto all'agosto dell'anno precedente. 20 eventi in esterna e 10 Digital Round Table nell'anno 2024.

I numeri parlano da soli per Radio 24 che il 4 ottobre compie 25 anni. Ed e' festa. Un evento esclusivo - giovedi' 3 ottobre - la sera prima aspettando la mezzanotte per spegnere le venticinque candeline e designare anche La trasmissione che non c'e': l'iniziativa di grande successo che ha coinvolto gli ascoltatori di Radio 24 in un lavoro autoriale per la realizzazione di un nuovo programma nel palinsesto 2025. Dai 3.500 candidati, solo uno, selezionato da una giuria interna - che ha vagliato tutte le proposte arrivate entro il 20 luglio - firmera' un contratto di collaborazione dal valore di 10mila euro per realizzare il nuovo programma insieme allo staff della radio.

La serata - tra l'emozione del passato e il dinamismo del futuro, con ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e del giornalismo - sara' davvero una sorpresa. Sono 14 i Partner che hanno sostenuto l'iniziativa: DS Automobiles (Automotive Partner), Eni, Monge, UniCredit, Ford Pro, Intesa Sanpaolo, Generali (Official Partner), Trentino Marketing, Coca-Cola, Distilleria Marzadro, Pastificio Rummo, Oniverse, il Gruppo Lunelli con i brand Ferrari e Tassoni, e Birra Peroni con il brand Birra Raffo (Event Partner). Grande interesse del mercato quindi per le modalita' di partnership multimediale legate alla celebrazione del compleanno di Radio 24 e per il concept creativo della serata che sara' una sorpresa per tutti gli invitati.

Piu' di 1.200 invitati tra gli Stakeholder che hanno creduto nel progetto Radio 24, per la qualita' del racconto e l'autorevolezza dell'informazione, sin dal suo esordio, il 4 ottobre 1999. Tra gli invitati sara' presente il mondo della comunicazione fra inserzionisti e centri media e tanti ospiti autorevoli che sono stati ai microfoni di Radio 24 e che hanno contribuito a fare dell'unica Radio News & Talk un vero successo editoriale del panorama radiofonico italiano.

'Siamo molto felici ed orgogliosi di festeggiare questo 25esimo compleanno di Radio 24 che e' diventata un punto imprescindibile nell'informazione autorevole e nella qualita' del racconto quotidiano che ha saputo crescere negli anni - e i numeri lo testimoniano - portando dei risultati che sono il riconoscimento di un impegno costante profuso da Radio 24 in tutte le professionalita' che la compongono', commenta Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business del Gruppo 24 ORE. 'Una grande festa per un riconoscimento ribadito anche dai partner che hanno voluto essere vicino a noi per la serata. Il mercato pubblicitario ci festeggia con risultati di raccolta in significativa crescita, anche in virtu' del numero sempre maggiore di campagne in esclusiva e una fervida proposizione di format tailor made, capaci di soddisfare tutte le esigenze di comunicazione. A tutto cio' si aggiungono gli ottimi risultati della piattaforma Radio 24 - 4.0 con la media mese che in un anno ha triplicato le pagine viste e ha raddoppiato i Browser unici. Ancor piu' brillante l'andamento della nuova App che sta registrando nell'ultimo anno un tasso medio di crescita mensile dell'8,4 % sulle sessioni e del 11% nelle page impression, confermando il robusto e crescente utilizzo della App e l'alto gradimento dell'esperienza di navigazione da parte degli ascoltatori.' Radio 24 inoltre continua ad essere un punto di riferimento anche per gli eventi live e le manifestazioni\fiere sul territorio con i suoi studi mobili per trasmettere in diretta molti programmi. Da gennaio ad oggi ha realizzato 20 eventi in presenza tra cui: Vicenza Oro, Festival Citta' Impresa, Cosmoprof, Parma Green Week, Vinitaly presso lo stand Vini Pasqua, Il Salone del Libro di Torino, Sport Business Forum di Belluno, Salone Nautico di Genova e molti altri. A questi eventi si aggiunge Il Festival dell'economia di Trento, dove Radio 24 e' stata protagonista sia con 22 dirette in piazza, sia con sei spettacoli live che hanno registrato il tutto esaurito e in occasione del quale a partire dal mese precedente, ha accompagnato la kermesse trentina con oltre 160 pubblicazioni tra post e storie raggiungendo oltre 1,5 MLN di utenti che hanno prodotto 1,7 MLN di visualizzazioni e piu' di 54mila interazioni sui contenuti pubblicati.

Oltre a cio', si conferma il successo dei focus tematici verticali, con la formula collaudata delle Digital Round Table di Radio 24. Da gennaio ad oggi tanti gli approfondimenti: 'L'auto tra noleggio, Leasing e Sharing', 'Incontri con il Risparmio', 'Confort abitativo tra climatizzazione e home automation', 'Digital Transformation' e 'Smart City e rigenerazione urbana'. Tanti i prossimi appuntamenti in calendario.

Infine Radio 24 e' l'unica radio italiana che, da piu' di 10 anni, partecipa al progetto Euranet Plus, della Commissione europea insieme a 15 emittenti radiofoniche pubbliche e private di altrettanti Paesi europei per trasmettere notizie dell'Unione Europea on air e in podcast.

Tanti numeri e un compleanno da festeggiare perche' la La passione si sente, si vede, si vive! Buon compleanno, Radio 24!.

red-

(RADIOCOR) 19-09-24 17:38:24 (0559) 5 NNNN