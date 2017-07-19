Radio 24: uscita la nuova serie podcast sulle "menti che accendono le idee"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - E' arrivato da lunedi' 13 aprile sul sito di Radio 24, su tutte le piattaforme audio e su 24orepodcast.com, - l'hub che raccoglie tutte le produzioni originali del Gruppo Il Sole 24 ORE - il nuovo podcast di Gabriella Greison dal titolo Fondamentali - Le menti che accendono le idee, un viaggio nelle idee che oggi diamo per scontate ma che, al momento della loro nascita, erano considerate follia o intuizioni marginali. Non eroi da copertina, ma invenzioni silenziose che abitano le nostre giornate senza chiedere attenzione.

Ogni episodio parte da una domanda semplice e finisce dove non pensavi di arrivare, mostrando come il presente sia costruito su intuizioni nate ai margini, tra errore, coraggio e ostinazione. Qui le idee non restano astratte: diventano oggetti, gesti, reti, strumenti che usiamo ogni giorno, componendo una mappa invisibile del mondo contemporaneo disegnata a posteriori. Perche' il progresso non nasce mai in modo lineare, nasce storto e poi funziona, e Fondamentali racconta proprio cio' che ci sostiene senza che ce ne accorgiamo. E se tutto questo sembra ovvio, e' solo perche' qualcuno ci ha pensato molto tempo prima.

Il primo episodio e' dedicato a Radia Perlman, figura chiave nello sviluppo delle reti informatiche moderne. Il suo lavoro ha reso possibile un Internet stabile, capace di funzionare senza collassare su se' stesso, anche se il suo nome resta poco noto al grande pubblico. Da qui in poi, la serie segue un filo coerente: riportare alla luce le storie di chi ha costruito l'infrastruttura invisibile del nostro quotidiano.

Si passa cosi' a Martin Cooper, inventore del telefono cellulare, che ha trasformato per sempre il concetto di presenza; a Hedy Lamarr, il cui contributo alle comunicazioni wireless e' rimasto a lungo ignorato; fino a Andrew Weinreich, pioniere dei social network con SixDegrees, primo tentativo strutturato di connettere le persone online. La serie prosegue con Robert Noyce, padre del microchip che ha reso possibile la miniaturizzazione tecnologica, e si chiude con Gladys West, il cui lavoro matematico ha contribuito allo sviluppo del GPS, cambiando radicalmente il nostro rapporto con lo spazio e l'orientamento.

Cio' che distingue 'Fondamentali' non e' solo la scelta dei protagonisti, ma il taglio narrativo. Greison, l'autrice, evita l'enfasi celebrativa e costruisce invece un racconto che restituisce complessita': le idee nascono spesso come deviazioni, vengono ignorate, a volte fraintese, e solo dopo diventano indispensabili.

Red

(RADIOCOR) 19-04-26 10:14:43 (0146) 5 NNNN