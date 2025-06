Radio 24: stasera dalle 20.45 torna La notte prima degli esami

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 giu - Torna come da tradizione 'La notte prima degli esami', lo speciale maturita' 2025 di Radio 24 che accompagna gli oltre 500 mila maturandi verso la prima prova dell'esame di Stato.

Una notte di passione, di trepidazione, di attesa. Una notte indimenticabile per tutti. La notte prima della Maturita'! Martedi' 17 giugno 2024, dalle 20.45 alle 24.00, Federico Taddia, in co-conduzione con Carolina de' Castiglioni, attrice, content creator e ideatrice del personaggio della "sciura milanese" sui socialmedia, insieme alle esibizioni live di Andrea Occhipinti, in arte 'Occhi', daranno voce in diretta alle emozioni dei maturandi, ai ricordi degli ascoltatori e alle testimonianze di tanti ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo, del giornalismo e dello sport tra i quali Gianni Morandi, Elio, Dan Peterson, Rosa Chemical, Antonella Viola, Concita de Gregorio, Gigi Datome, Stefano Rapone, Cecilia Cantarano, Beppe Severgnini, Alessandro della Giusta, Carlo Conti, Arianna Porcelli Safonov, Andrea Settembre, Mauro Repetto, Giovanni Allevi, Aurora Leone, Pif e molti altri ancora. In apertura, come tutti gli anni, e' stato invitato il ministro Valditara per i consueti auguri ai maturandi.

Tre ore in diretta su Radio 24 per vivere e rivivere, insieme, una notte a suo modo indimenticabile, la Notte prima degli esami, magari con qualche punto di riflessione e suggerimento in piu'. Il toto traccia dei temi e chissa' se si azzeccano quelli giusti! Per i giovani maturandi, per i genitori, per i professori, per chi vuole raccontare la propria maturita' e partecipare in diretta ecco i riferimenti: numero verde 800.24.00.24 - WhatsApp 3492386666 - www.radio24.it La Notte prima degli esami e' in diretta video sul sito di Radio.24.it, sul sito del Sole 24ore.com, sulla pagina facebook e you tube Bio conduttori Carolina de' Castiglioni e' un'attrice, autrice e content creator italo-americana. Nata a Milano nel 1996, si forma alla NYU Tisch School of the Arts in recitazione e filosofia.

Lavora tra Italia e Stati Uniti, recitando in cortometraggi, progetti teatrali e serie TV. Sui social e' attiva come content creator con format ironici e riflessivi sulla vita quotidiana, il linguaggio, l'identita' femminile e il mondo dello spettacolo. Nel 2023 ha aperto su Instagram il profilo @carothesituation, diventando virale con i suoi sketch sulla 'sciura milanese'.

Federico Taddia, classe '72, bolognese di provincia.

Giornalista, autore e divulgatore ha condotto "Screensaver" su Rai3, "Nautilus" e "Terza Pagina" su Rai Cultura, "Big Bang" su Dea Kids, "L'Altrolato" e "Monolocale" su Radio2, "Pappappero", "L'Altra Europa" e "Terra in vista" su Radio24.

Collabora ai testi di Fiorello, al programma "DiMartedi'", con il quotidiano "La Stampa" e il settimanale "Topolino". E' co-autore del "Il manuale delle 50 (piccole) rivoluzioni per cambiare il mondo", di "Penso Parlo Posto", e dei libri "Mamma posso farmi il piercing?", scritto con Federica Pellegrini, "Perche' le stelle non ci cadono in testa?" e "Nove vite come i gatti" scritti con Margherita Hack, "Perche' siamo parenti delle galline?" e "Il maschio e' inutile", scritti con Telmo Pievani, e insieme a Claudia Ceroni, ha pubblicato "Fuori luogo: inventarsi italiani all'estero". E' appassionato di tematiche giovanili e conduce insieme a Matteo Bussola il programma Non mi capisci su Radio 24 in onda ogni sabato alle 14.30.

