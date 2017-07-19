Radio 24: presente a Cersaie 2026, il salone internazionale della ceramica

Dal 21 al 25 settembre a Bologna all'area The Square (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - Radio 24 sara' presente a Cersaie 2026, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno, in programma a Bologna dal 21 al 25 settembre, con uno studio dedicato nell'area The Square (Stand 91). Nel corso della manifestazione, l'emittente raccontera' in diretta una delle principali vetrine internazionali dedicate al mondo della ceramica e del design, dando voce ad aziende, professionisti e protagonisti del settore e approfondendo i temi dell'innovazione, della sostenibilita', delle nuove tecnologie e dell'evoluzione dell'abitare contemporaneo. Per l'occasione, Radio 24 proporra' un palinsesto speciale dalla fiera con Due denari di Debora Rosciani e Mauro Meazza lunedi' 21 settembre dalle 11.00 alle 12.00, Focus Economia con Sebastiano Barisoni martedi' 22 settembre dalle 17.00 alle 18.30, Essere e Avere con Marialuisa Pezzali e Tutti Convocati con Carlo Genta mercoledi' 23 settembre, e Effetto Giorno con Alessio Maurizi giovedi' 24 settembre dalle 13.00 alle 14.00. Giunta alla 43 edizione, Cersaie propone quest'anno una riflessione sull'architettura come spazio di relazione e dialogo con gli elementi naturali, offrendo una panoramica sulle tendenze, le innovazioni e le tecnologie che stanno trasformando il mondo dei rivestimenti, dell'arredo bagno e delle finiture. Un appuntamento internazionale che mette al centro il rapporto tra architettura e natura, sostenibilita', design e tradizione, raccontando nuove forme dell'abitare e della progettazione degli spazi.

red-

(RADIOCOR) 13-09-26 19:33:23 (0454) 5 NNNN