Radio 24: podcast sulle foibe "La gita. Storia di un esodo" di Alessandro Casale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - In occasione delle celebrazioni del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, istituito per non dimenticare i massacri delle foibe, 24 Ore Podcast presenta La Gita, in uscita il 4 febbraio. Un lavoro di Alessandro Casale che affida la memoria a una voce viva, segnata, reale, per raccontare una delle pagine piu' dolorose e a lungo rimosse della storia italiana: l'esodo giuliano-dalmata. Il podcast e' disponibile sul sito e la app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio, con l'uscita in blocco dei sei episodi. La Gita raccoglie una testimonianza diretta e autentica: Alida, la voce della protagonista, oggi madre dell'autore, che all'epoca dei fatti aveva solo cinque anni. E' la sua storia, vissuta in prima persona, a guidare il racconto. Una bambina a cui nel 1947 viene detto che sta partendo per una gita. In realta' e' un addio definitivo. Sotto la neve di Pola, con poche casse chiuse in fretta, sale sulla motonave Toscana insieme a decine di migliaia di italiani costretti ad abbandonare la propria terra, la propria casa, la propria identita'. La sua voce, fragile e potentissima, attraversa i bombardamenti, le foibe, l'armistizio, la repressione jugoslava, la paura e lo sradicamento. Attraversa anche i sette anni successivi, trascorsi in un campo profughi alla periferia di Bergamo, dove l'infanzia si consuma dietro coperte appese a un filo, usate come pareti, una spilla da balia che le unisce come chiave di casa, in una convivenza forzata fatta di solidarieta' e conflitti, umanita' spezzate e ricomposte a fatica. Un'esperienza che lascia un segno profondo e permanente, 'un marchio che resta addosso per sempre'. Il podcast e' il racconto di una famiglia - quella di Alessandro Casale - ma anche di una memoria collettiva cancellata, ricostruita passo dopo passo. Un dialogo intimo tra madre e figlio che restituisce voce e dignita' alle storie di chi ha perso tutto e mostra come anche radici strappate possano, sorprendentemente, trovare il modo di rinascere altrove. Con il podcast La Gita, il ricordo si trasforma in ascolto e consapevolezza: un racconto di vita vissuta che invita a non dimenticare uno dei momenti piu' bui della storia del Novecento italiano.

