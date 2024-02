Radio 24: online il podcast originale 'That's America-Dietro le quinte degli Stati Uniti'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb - In un momento in cui l'attenzione e' puntata sul futuro dell'America e su quale direzione prendera' con le elezioni presidenziali di novembre, Radio 24 propone il podcast originale 'That's America - Dietro le quinte degli Stati Uniti' di Alessandro Milan e Andrew Spannaus online da giovedi' 22 febbraio: uno sguardo privilegiato sulla societa' americana, sul suo rapporto con la politica, l'economia, la cultura, la religione, sui modelli e i meccanismi che regolano la vita nelle citta' e nelle periferie. Ogni settimana il podcast originale di Radio 24 provera' a capire qual e' l'America che andra' al voto e quanto e' diversa a quella che ci immaginiamo, per scoprire lo stile di vita, le idee e le radici di un popolo.

Chi sono e come vivono gli americani, che religione praticano, che scuole scelgono per i loro figli, che rapporto hanno con lo sport e con il cibo? A cosa danno valore le nuove generazioni, come funziona il sistema giudiziario e come funziona davvero la sanita' negli USA? Quante Americhe ci sono, tra metropoli e periferie, zone rurali e citta' sulla costa, capitali e piccoli paesi? Alessandro Milan, giornalista di Radio 24 e conduttore di Uno Nessuno 100 Milan, e Andrew Spannaus, giornalista e analista politico americano, accompagnano gli ascoltatori in un viaggio virtuale da New York a Los Angeles e in tutte le sfaccettature della societa' americana attraverso domande e risposte e con le considerazioni che emergono dal confronto tra Stati Uniti e Italia. Le elezioni di novembre saranno le protagoniste del primo episodio, per raccontare come funziona il sistema elettorale e come gli elettori statunitensi sceglieranno il loro nuovo leader. Nel secondo episodio si affronta un argomento molto dibattuto: chi ha davvero il controllo del sistema sanitario americano e qual e' l'accessibilita' delle cure mediche. L'obbiettivo e' sfatare i luoghi comuni, e offrire nuovi elementi di riflessione agli ascoltatori. That's America - Dietro le quinte degli Stati Uniti di Alessandro Milan e Andrew Spannaus e' online sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio.

