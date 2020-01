Radio 24: nuovo record storico nel 2019 con 2.345.000 ascoltatori

Nel II semestre superati per prima volta i 2.600.000 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - Nuovo record storico nel 2019 per Radio 24, che raggiunge 2.345.000 ascoltatori nel giorno medio e fa registrare un incremento del 2,8% sul totale anno. Nel secondo semestre 2019 Radio 24 raggiunge il numero piu' alto di ascolti della sua storia: 2.384.000 ascoltatori nel giorno medio, confermando il trend di crescita costante sia nell'anno che nel semestre. Particolarmente significativo e' il risultato degli ascolti dal lunedi' al venerdi' del 2 semestre 2019, che supera per la prima volta i 2.600.000. Altro record riguarda il quarto d'ora medio, con risultati in crescita sia sull'anno precedente sia sul semestre 2019. 'I dati confermano la forza di Radio 24 e la forza del Gruppo 24 ORE, un gruppo editoriale che ha fatto della multimedialita' il suo tratto distintivo, dal digitale al quotidiano cartaceo, passando per i video e l'agenzia di stampa Radiocor. - commenta il direttore della radio e degli altri media del Gruppo 24 ORE, Fabio Tamburini - Il progetto editoriale di Radio 24, leader tra le radio di informazione, e' un successo unico nel panorama radiofonico italiano e vincente per la qualita' dei contenuti'

'I record toccati sia nell'anno, sia nel 2 semestre, sono la miglior risposta possibile del pubblico alle scelte fatte sul palinsesto - sottolinea Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24 - Un dato ancor piu' significativo visti i tentativi di concorrenza al modello unico di Radio 24, il cui merito va ai giornalisti dei Gr, ai conduttori dei programmi ed a tutta la struttura della radio'. "Accanto ai record di ascolti si affianca anche il record del quarto d'ora medio del 2019 con un trend sempre in crescita sia nel semestre sia nell'anno. Un dato particolarmente importante sul fronte della raccolta pubblicitaria che ha risposto con grande entusiasmo alle celebrazioni dei vent'anni della radio. - commenta Federico Silvestri, direttore generale di 24ORE System e Direttore Divisione Area Radio 24 - Siamo orgogliosi di consegnare al mercato valore editoriale , maggior copertura di pubblico e di frequenza di ascolto e, quindi, una grande efficacia della comunicazione pubblicitaria.'

