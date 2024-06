Radio 24: martedi' sera torna lo speciale "Notte prima degli esami"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - Una notte da vivere, rivivere e ascoltare con le parole dei maturandi insieme a: Orietta Berti, cantante; Vincenzo Schettini, fisico e divulgatore; Carlo Amleto, comico e musicista; Emma Galeotti, influencer; Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice; Jonathan Bazzi, scrittore; Sigfrido Ranucci, giornalista; Daniela Pes, cantautrice; Andrea Maggi, professore de 'Il collegio'; Manuel Bortuzzo, atleta paralimpico; Giorgia Cardinaletti, giornalista; Enrico Galiano, professore e scrittore; Barbara Gallavotti, divulgatrice; Murubutu, rapper; Mauro Casciari, conduttore tv; Maninni, cantante; Arianna Porcelli Safonov, attrice; Simone Cristicchi, cantautore; Stefano Massini, scrittore e autore e molti altri. Torna come da tradizione 'La notte prima degli esami', lo speciale maturita' di Radio 24 che accompagna gli oltre 500 mila maturandi verso la prima prova dell'esame di Stato. Una notte di passione, di trepidazione, di attesa. Una notte indimenticabile per tutti. Martedi' 18 giugno 2024, dalle 20.45 alle 24.00, Federico Taddia, accompagnato dal creator da 4 milioni di follower Gabriele Vagnato e dalle esibizioni live della cantautrice Sofia Sole, dara' quindi voce in diretta alle emozioni dei maturandi, ai ricordi degli ascoltatori e alle testimonianze di tanti ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport come i cantanti Simone Cristicchi, Orietta Berti e Daniela Pes, i divulgatori Barbara Gallavotti e Vincenzo Schettini, l'influencer Emma Galeotti, il giornalista Sigfrido Ranucci, gli scrittori Enrico Galiano e Jonathan Bazzi, il comico Carlo Amleto e la psicoterapeuta Stefania Andreoli. E molti altri ancora. Tre ore in diretta su Radio 24 per vivere e rivivere, insieme, una notte a suo modo indimenticabile, La Notte prima degli esami di maturita'.

Magari con qualche punto di riflessione e suggerimento in piu'. Da vivere live in diretta su Radio24.it e in diretta su facebook di Radio 24. Per i giovani maturandi, per i genitori, per i professori, per chi vuole raccontare la propria maturita' e partecipare in diretta: numero verde.

