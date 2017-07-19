Radio 24: l'8 ottobre la Digital Round Table 'La pensione in piu''

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - In un momento storico in cui il tema della sostenibilita' del sistema pensionistico e' sempre piu' centrale, Radio 24 propone una nuova Digital Round Table dal titolo 'La pensione in piu'', in programma martedi' 8 ottobre dalle 15.00 alle 17.00, per approfondire il ruolo della previdenza complementare come strumento fondamentale per garantire un futuro sereno.

Moderata da Debora Rosciani e Mauro Meazza, giornalisti e conduttori di Due di Denari su Radio 24, la tavola rotonda si propone di analizzare, con il contributo di esperti e operatori del settore, le opportunita' offerte dai fondi pensione, sia di categoria che individuali, alla luce delle piu' recenti evoluzioni normative e dei dati forniti dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Nel corso dell'incontro interverranno Renato Antonini, Amministratore Delegato di Zurich Investments Life, Giovanni Maggi, Presidente di Assofondipensione, Mario Pepe, Presidente della Covip, e Nadia Vavassori, Responsabile dei fondi pensione aperti di Amundi SGR. I relatori offriranno una visione articolata e concreta su come affrontare la pianificazione previdenziale, con particolare attenzione alle fasce piu' esposte al rischio di pensioni insufficienti, come i giovani e le donne. La riflessione partira' da una domanda cruciale: dobbiamo continuare a chiamarla previdenza complementare o iniziare a considerarla previdenza fondamentale? In un contesto in cui gli assegni della pensione di base sono destinati a diminuire, diventa sempre piu' urgente disporre di un trattamento integrativo. Eppure, ancora oggi, un numero insufficiente di lavoratori si preoccupa del proprio tenore di vita futuro e della necessita' di aderire a forme pensionistiche di secondo pilastro. Realizzata in collaborazione con Amundi e Zurich, la Digital Round Table sara' trasmessa sui canali digitali di Radio 24, offrendo al pubblico un'occasione di informazione e confronto su un tema cruciale per il benessere individuale e collettivo. L'evento e' aperto a tutti previa registrazione.

online sul sito di Radio 24, sezione Eventi.

