Radio 24: in II trim. conferma posizionamento con 2,5 mln ascoltatori al giorno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 lug - Il secondo trimestre 2026 conferma il posizionamento di Radio 24 nel panorama radiofonico italiano. Con oltre 2,5 milioni di ascoltatori nel giorno medio, l'emittente del Gruppo Il Sole 24 ORE continua a rappresentare un punto di riferimento per un pubblico qualificato e fedele, grazie a un'offerta editoriale fondata su autorevolezza, approfondimento e qualita' dell'informazione.

In un contesto caratterizzato da un andamento complessivamente sfidante per il mercato radiofonico, Radio 24 conferma la propria identita' distintiva di unica emittente nazionale News & Talk, consolidando il rapporto di fiducia costruito negli anni con ascoltatori particolarmente attenti all'attualita' economica, politica, sociale e culturale. Prosegue parallelamente lo sviluppo della strategia digitale e social, che continua ad ampliare la community della radio e a rafforzare il dialogo con un pubblico sempre piu' trasversale e qualificato: i follower di Radio 24 salgono a oltre 3 milioni con una crescita del +24% rispetto al pari periodo dello scorso anno.

Ottimi risultati anche sul fronte digitale con la consacrazione del successo della Piattaforma di Radio 24 4.0 che registra la crescita dei browser unici del +31% e delle page views del +13% rispetto al precedente trimestre.

La strategia di sviluppo multipiattaforma del brand si riflette anche nell'offerta podcast che rappresenta uno degli asset piu' rilevanti dell'ecosistema editoriale di Radio 24.

Prosegue infatti con grande dinamismo la produzione dei Podcast Originali di Radio 24: nel periodo aprile-giugno 2026 sono stati pubblicati 10 nuovi titoli, tra cui le nuove stagioni di podcast gia' affermati come Materie, Animale a chi? e Le Grandi Voci del Festival dell'Economia.

Complessivamente, sono stati resi disponibili oltre 140 nuovi episodi, fruibili sulla piattaforma Radio 24 - 4.0 e sulle principali piattaforme di ascolto. I contenuti on demand continuano a rappresentare un importante fattore di ampliamento della relazione con il pubblico che oggi registra una media di 9 milioni di ascolti mese.

Si rafforzano infine le sinergie con gli altri media del Gruppo Il Sole 24 ORE, in una logica sempre piu' integrata che valorizza la complementarita' tra radio, digitale, podcast, eventi e televisione. In questo percorso assume un ruolo sempre piu' centrale IlSole24OreTV, con il recente posizionamento sul canale 63 del digitale terrestre e la presenza costante dei programmi di Radio 24, che ottengono un'ulteriore opportunita' di diffusione e valorizzazione. Un ecosistema sempre piu' connesso che rafforza l'offerta informativa complessiva e le occasioni di contatto con il pubblico.

"Confermiamo la solidita' del percorso di sviluppo di Radio 24 verso un ecosistema audio digitale multipiattaforma, unico nel panorama nazionale per la ricchezza dei suoi contenuti: social, piattaforma, podcast e distribuzione lavorano insieme per raggiungere gli utenti ovunque si trovino e valorizzare i contenuti della Radio in modo nuovo. L'unicita' della Piattaforma Radio 24 4.0 rappresenta un innovativo hub audio multi-device e multi-entrypoint che segue l'evoluzione delle nuove modalita' di fruizione del pubblico trasformando ogni ascolto in una relazione continuativa' Federico Silvestri, Amministratore delegato del Gruppo Il Sole 24 ORE.

Prosegue inoltre lo sviluppo delle progettualita' speciali e delle iniziative di comunicazione integrata dedicate al mercato. Podcast, eventi, digital audio e branded content si confermano strumenti sempre piu' efficaci per valorizzare il target premium di Radio 24 e offrire ai clienti soluzioni di comunicazione innovative e ad alto valore aggiunto.

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(RADIOCOR) 23-07-26 18:34:03 (0711) 5 NNNN