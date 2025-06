Radio 24: in diretta da Belluno per lo Sport Business Forum

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 giu - Radio 24 segue Sport Business Forum dal 6 all'8 giugno ed e' in diretta con i suoi studi posizionati in piazza dei Martiri a Belluno. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, mette al centro lo sport inteso come pratica a favore del benessere e della salute quanto come risorsa economica e di promozione sociale e dei territori. Su questi temi si confrontano atleti, dirigenti, imprenditori, amministratori pubblici, tra testimonianze di successo, racconti, storie di ieri e di oggi. Radio 24 seguira' le tre giornate del Forum trasmettendo in diretta da Belluno a partire da venerdi' 6 giugno con i programmi TUTTI CONVOCATI, PERSONAL BEST e FOCUS ECONOMIA. Sabato 7 giugno sara' la volta di SI PUO' FARE e di OFF TOPIC. Mentre domenica 8 giugno i programmi GRAND TOUR e OLYMPIA copriranno l'evento con interviste e news. Non solo: un inviato di Radio 24 seguira' le tre giornate raccogliendo informazioni , voci e curiosita'. Sport Business Forum e' un evento promosso da Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Veneto Est e Nord Est Multimedia, con il sostegno della Regione Veneto, delle Camere di Commercio e degli enti territoriali coinvolti, oltre alla partecipazione di Assosport e Fondazione Cortina.

Red-

(RADIOCOR) 07-06-25 09:00:12 (0110) 5 NNNN