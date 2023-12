Radio 24: il 19 dicembre dalle 16 alle 18 appuntamento con la Digital Round Table

(Il Sole 24 Ore Radiocor)- 16 dic - Oggi il mondo della mobilita' si trova di fronte a sfide senza precedenti nella moderna storia industriale: dal processo di elettrificazione del mondo automotive alla ricerca di nuove forme di intermobilita', dai progetti di decarbonizzazione legati all'utilizzo di carburanti bio e sintetici, alle necessita' di avere infrastrutture sempre piu' efficienti e funzionali.

Radio 24 ha organizzato il 19 dicembre dalle 16 alle 18 la digital round table dal titolo Le Sfide della Mobilita', un evento digitale su quello che sara' il tema chiave dell'evoluzione economica, della sostenibilita' ambientale e sociale dei prossimi anni: il futuro del sistema della mobilita' e della logistica. Il moderatore, Massimo De Donato, giornalista e conduttore di Radio 24, analizza il settore e le sfide in un periodo di grandi cambiamenti in compagnia di Stefano Ballista, Amministratore Delegato Enilive; Carlo Beatrice, Dirigente di Ricerca CNR; Claudio Bonomi Savignon, Responsabile Mobilita', Infrastrutture e Territorio CDP; Marco Borgarello, Head Energy Efficiency Research Group RSE; Ennio Cascetta, Presidente Tecne Gruppo Autostrade per l'Italia; Ferruccio Resta, Presidente Centro Nazionale Mobilita' Sostenibile; Roberto Tomasi, Amministratore Delegato Autostrade per l'Italia e Alessio Torelli, Chairman and Managing Director Greenture. L'evento si terra' in forma digitale e potra' essere seguito gratuitamente previa registrazione su ttps://virtualevent.ilsole24ore.com/le-sfide-della-mobilita/, su Stream24 e sul canale digitale di Radio 24, Radio 24 +1.

Per informazioni: iniziativespeciali@radio24.it.

