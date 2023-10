Radio 24: domani ad "Amici e Nemici" ospiti Renzi, Sechi e Favino

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 ott - Domani ad 'Amici e Nemici - l'informazione della settimana', il programma di Radio 24 condotto da Lucia Annunziata e Daniele Bellasio in onda in diretta dalle 8.30 alle 10:00, saranno ospiti il senatore e Presidente di Italia Viva, Matteo Renzi, che in trasmissione parlera' dell'Eurosummit in corso a Bruxelles e della sua recente visita in Arabia Saudita; Mario Sechi, Direttore responsabile del quotidiano Libero, che commentera' con i conduttori le ultime notizie di politica interna; il giornalista e scrittore Marco Ansaldo, che parlera' da Istanbul delle recenti affermazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan su Hamas e parlera' degli ultimi sviluppi del conflitto in Medio Oriente. Con Pierfrancesco Favino, invece, si parlera' del film 'Comandante' - al cinema da martedi' 31 ottobre - di cui l'attore romano e' protagonista. Infine, con lo scrittore Jonathan Bazzi - finalista al Premio Strega del 2020 e cresciuto nella periferia del capoluogo lombardo, di cui ha parlato nel suo libro 'Corpi minori' - verranno affrontati i temi della sicurezza urbana e della criminalita' a Milano. In replica la domenica alle 20.

