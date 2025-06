Radio 24: Digital Round Table, 'Verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - In onda il 18 giugno dalle 14:30 alle 16:30 dagli studi di Radio 24 'Verso i Giochi Olimpiaci di Milano e Cortina. Sostenibilita' e innovazione al servizio dello sport' e' il titolo della prossima Digital Round Table di Radio 24. L'appuntamento e' per il 18 giugno dalle 14:30 alle 16:30 dagli studi di Radio 24 e riunira' esperti, istituzioni e stakeholder per discutere i progressi e le sfide legate all'organizzazione di un evento internazionale di alto livello, come i Giochi Olimpici di Milano Cortina. Il confronto, guidato da Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24 e conduttore del programma Focus Economia, mettera' in luce l'opportunita' di fare dell'evento un modello di sviluppo sportivo ed economico inclusivo e sostenibile, capace di valorizzare le eccellenze italiane a livello internazionale.

L'incontro, aperto a tutti previa registrazione online nella sezione Eventi sul sito di Radio 24, evidenziera' l'importanza di creare infrastrutture sostenibili, innovazione tecnologica e promozione del territorio. Alla discussione parteciperanno: Daniel Alfreider, Assessore alla mobilita' della provincia di Bolzano; Pier Francesco Caria, Direttore Sales Fondazione Milano Cortina 2026; Francesco Conci, AD Fiera Milano; Arch. Fabio Massimo Saldini, Amministratore Delegato Simico; Carlotta Ventura, Direttore Communication, Sustainability and Regional Affairs di A2A e Presidente di Amsa S.p.A. Durante la tavola rotonda verranno approfonditi temi come la rigenerazione urbana, con particolare attenzione all'eredita' che i Giochi Olimpici di Milano Cortina lasceranno alle comunita' locali, e la collaborazione tra pubblico e privato.

L'evento verra' trasmesso in versione integrale su radio24.it, sezione Eventi, su ilsole24ore.com e in diretta audio su Radio 24 +1, il canale digitale di Radio 24. Di seguito il link alla DRT: nt.ilsole24ore.com/verso-i-giochi-olimpici-di-milano-cortina/.

