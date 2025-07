Radio 24: dal 28 luglio al 5 settembre al via il palinsesto estivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 lug - Radio 24 presenta il nuovo palinsesto estivo, in onda dal 28 luglio al 5 settembre, confermando la propria vocazione a raccontare il presente con voci autentiche, contenuti di qualita' e una narrazione sempre attenta alla realta'. La stagione estiva 2025 si distingue per una proposta editoriale fresca e ricca, multicanale e in diretta, pensata per accompagnare gli ascoltatori anche nei mesi piu' caldi con un'informazione autorevole, un confronto aperto e una leggerezza intelligente. Sempre in diretta con i GR anche gli aggiornamenti sull'andamento della borsa in tempo reale.

Oltre ai programmi confermati, al centro di questa nuova stagione estiva c'e' l'inclusione, raccontata e vissuta attraverso uno dei programmi piu' innovativi e apprezzati dell'anno: Radio Up&Down - La trasmissione con un cromosoma in piu'. Dopo il successo della stagione invernale protagonista del weekend, il programma approda nel palinsesto della calda stagione in una versione speciale e quotidiana.

Dal lunedi' al venerdi', alle ore 18.00, in diretta, Paolo Ruffini e Federico Parlanti - primo conduttore radiofonico al mondo con Sindrome di Down - guidano un dialogo autentico, profondo e mai scontato, che coinvolge ospiti e ascoltatori su temi universali come il futuro, la liberta', il successo, l'amore, il tempo, la memoria, il perdono, l'allegria e il ruolo degli influencer nella societa' contemporanea. La versione estiva del programma si arricchisce di nuovi giovani conduttori con Sindrome di Down e introduce un'interazione diretta con il pubblico: ogni giorno, il tema della puntata viene annunciato sui canali social di Radio 24 e di Paolo Ruffini, e gli ascoltatori possono intervenire in diretta con messaggi WhatsApp e telefonate, portando la propria voce e la propria esperienza. Un format che ha conquistato anche il web, con oltre 50 milioni di visualizzazioni nella sua prima stagione, e che si conferma come uno spazio libero, imperfetto, autentico. Una voce che resta accesa. Anche d'estate.

L'informazione, pilastro fondante dell'identita' di Radio 24, continua a essere protagonista anche nella programmazione estiva. Dal lunedi al venerdi', ogni mattina, 24 Mattino Estate, condotto da Giulia Crivelli, accompagna gli ascoltatori nella lettura dei quotidiani, offrendo analisi puntuali e interviste ai protagonisti della politica, dell'economia e della societa'. E' un appuntamento che consente di mantenere un contatto costante con l'attualita', anche durante la pausa estiva, e di prepararsi con consapevolezza a un autunno che si preannuncia ricco di sfide.

Nel tardo pomeriggio Effetto Estate vedra' alternarsi alla conduzione Daniele Bellasio, Luca Benecchi e Andrea Ferro per proporre un racconto dell'attualita' che si sviluppa come un diario estivo: cronaca, spettacolo, sport e costume si intrecciano in un flusso narrativo leggero ma mai superficiale, capace di restituire il ritmo dell'estate senza rinunciare alla profondita' dell'analisi.

Anche il benessere trova spazio nel palinsesto estivo con In vacanza con Obiettivo Salute, a cura di Nicoletta Carbone. Il programma, in onda ogni giorno alle 12.30, propone consigli pratici per prendersi cura di se', affrontando temi legati all'alimentazione, al movimento, al riposo e alla salute. Una pausa rigenerante, pensata per chi e' in vacanza ma anche per chi resta in citta', con l'obiettivo di stare bene ovunque ci si trovi.

Il fine settimana estivo di Radio 24 si arricchisce di tre nuove produzioni originali, pensate per offrire contenuti di qualita' anche nei momenti di relax. Il Cowboy e lo Stivale, di Andrew Spannaus, propone sei puntate di confronto tra Italia e Stati Uniti su temi di grande attualita' come il costo della vita, il fisco, la sanita', il mercato immobiliare, la scuola e il lavoro. Tra gli ospiti anche Joe Bastianich, per un dialogo transatlantico ricco di spunti e prospettive.

Matteo Caccia torna con Vendotutto, 15 anni dopo, un viaggio tra passato e presente che ripercorre le storie di oggetti venduti in radio nel 2010 e ritrovati oggi. Ogni sabato, alle 10 e alle 20, il programma racconta cosa e' accaduto a quegli oggetti - una chitarra, una lampada, un materasso - e alle persone che li hanno acquistati, offrendo uno sguardo intimo e sorprendente sulla memoria e sul valore delle cose.

La domenica mattina, dalle 10 alle 11, L'estate in 10 mosse, condotto da Gianpiero Kesten e Gaia Grassi, propone un vademecum per brillare in vacanza: dieci consigli irrinunciabili per arricchire le conversazioni estive. Un programma agile e brillante, perfetto per chi ama l'infotainment intelligente.

Passare l'estate con Radio 24 vuol dire anche entrare nella dimensione multicanale, del Gruppo 24 Ore. La programmazione estiva della radio porta in onda le serie podcast originali piu' interessanti dell'ultima stagione: TikTokers, Geopolitica dello spazio, Materie, Videogame, Animale a chi?, La quarta medaglia e 2024 speciale AI, con voci autorevoli come Marta Cagnola, Enrico Pagliarini, Simone Barlaam, Emilio Cozzi con Giampaolo Musumeci, Giulia Crivelli e Spetia. I podcast de Il Sole 24 Ore, come La Crepa con i suoi reportage da tutto il mondo e il racconto dei 10 eventi che hanno segnato la storia d'Italia degli ultimi 160 anni in History Telling - Edizione Straordinaria di Paolo Colombo, - realizzato in occasione dei 160 anni del quotidiano Il Sole 24 Ore -, saranno trasmessi per tutta l'estate, offrendo momenti di contenuti e di approfondimento.

Il sabato sera, dalle 22.00, Notte Americana proporra' una selezione dei migliori podcast prodotti da 24Ore Podcast dedicati agli Stati Uniti: la vita quotidiana, l'economia e la politica raccontata da Alessandro Milan e Andrew Spannaus in That's America, le storie dei grandi scandali finanziari riproposte da Squali di Andrea Franceschi, l'epopea personale e professionale di Musk in Elon. Uno, nessuno, cento Musk di Luca Salvioli e Angelica Migliorisi, la grande emergenza della droga degli Zombi in Fentanyl di Biagio Simonetta.

Con questo palinsesto estivo, Radio 24 conferma il proprio impegno a offrire un'informazione di qualita' e autorevole, a valorizzare l'inclusione e a raccontare il presente con autenticita', profondita' e partecipazione. Anche d'estate.

Anche in diretta.

