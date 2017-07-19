Radio 24: continua la sua presenza al Salone Nautico di Genova

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 set - Radio 24 continua la sua presenza alla 65esima edizione del Salone Nautico a Genova, dal 18 al 23 settembre, per trasmettere in diretta dai suoi studi posizionati nella Banchina A. In una location prestigiosa che riflette perfettamente lo spirito innovativo e internazionale della manifestazione, l'appuntamento piu' atteso dagli appassionati del mare si svolge in una veste ampliata, grazie alle nuove aree del Waterfront di Levante, ridisegnato da Renzo Piano, che offrono spazi espositivi direttamente in acqua e una panoramica ancora piu' ricca di imbarcazioni: dai gommoni ai maxi yacht, protagonisti di una vetrina naturale tra le piu' grandi al mondo per il settore.

La nautica italiana continua a brillare: nel 2024 l'export nautico ha superato quello della cantieristica mercantile, e il comparto ha raggiunto un fatturato di 8,3 miliardi di euro, con l'Italia che detiene il primato mondiale nella produzione di maxi yacht. Un'eccellenza che Radio 24 racconta in diretta, portando al Salone la voce dei suoi programmi piu' amati.

La programmazione speciale, iniziata mercoledi' 17 settembre, prosegue anche per tutto il weekend e fino a lunedi' 22 settembre. Sabato 20 va in onda dalle 10:00 alle 11:30 'Si puo' fare', il programma di Laura Bettini dedicato alle buone pratiche e alle storie di cambiamento. Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 15:30, Federico Taddia e Matteo Bussola danno voce alle emozioni con 'Non mi capisci', mentre Marta Cagnola porta il mondo dei social e dello spettacolo al Salone con 'Radiotube Social Village' e 'Radiotube Social Network', in onda rispettivamente dalle 16:00 alle 17:00 e dalle 17:00 alle 18:00.

Domenica 21, Laura Bettini torna con una nuova puntata di 'Si puo' fare', dalle 09:00 alle 10:00, per raccontare storie di sostenibilita' e innovazione. Infine, lunedi' 22, dalle 11:00 alle 12:00, 'Due di Denari', condotto da Debora Rosciani e Mauro Meazza, chiude la presenza di Radio 24 al Salone.

Con questa ricca programmazione e una presenza fisica nel cuore del nuovo quartiere del mare, Radio 24 e' media partner della manifestazione e conferma il suo impegno nel raccontare l'Italia che innova, produce e cresce, direttamente dal palcoscenico internazionale della nautica.

