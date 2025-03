Radio 24: al via la nuova iniziativa di 'Leoni per Agnelli'

Manuel Agnelli promuove la nuova scena musicale italiana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mar - Su Radio 24 a partire da marzo arrivano gli artisti emergenti nel panorama musicale italiano. Protagonista di questa nuova iniziativa e' Manuel Agnelli e la sua trasmissione Leoni per Agnelli in palinsesto alla domenica alle 19.15 su Radio 24.

L'obbiettivo e' dare sostegno e visibilita' ad una nuova e interessante scena musicale.

Il progetto nasce insieme a Manuel Agnelli e Carne Fresca, la rassegna dedicata ai giovani musicisti italiani, e a Germi Ldc, luogo di aggregazione e di scambio creativo e artistico.

Gli artisti che fanno parte della rassegna Carne fresca, e che stanno costruendo un interessante e stimolante nuova proposta artistica, avranno la possibilita' di farsi conoscere e far ascoltare la propria musica ogni settimana su Radio 24, in uno spazio appositamente dedicato all'interno del programma Leoni per Agnelli.

'Dopo anni in cui la musica e' stata trasformata in grandi eventi, numeri vuoti, algoritmo e spettacolo circense - spiega Manuel Agnelli - Radio 24 ci aiuta a dare un segnale forte. Dare spazio e visibilita' a dei ragazzi che hanno molto talento ma sono all'inizio del loro percorso, semi sconosciuti e soprattutto avulsi dalla logica dei numeri, che sta distruggendo la cultura nel nostro paese e in tutto il mondo, e' un atto creativo e potentissimo. Questi ragazzi stanno segnando una nuova via, non solo musicale. Faremo di tutto per aiutarli a tracciarla.' Il progetto crea cosi' un meccanismo virtuoso, che vede da una parte le esibizioni dal vivo di fronte al pubblico di Germi Ldc per riportare i giovani all'esperienza dell'incontro fisico, dello scambio creativo; dall'altra, la partecipazione ad un programma radiofonico di rilievo come Leoni per Agnelli su Radio 24 mira a creare un nuovo percorso di crescita e allarga la loro visibilita' ad un pubblico piu' ampio attraverso una trasmissione di qualita' che sta registrando una grande crescita di audience: nell'ultima rilevazione dei dati di ascolto relativi al 2 semestre 2024 Leoni per Agnelli ha appena messo a segno un forte incremento di ascolti, pari a +62% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo 368.000 ascoltatori.

Il progetto e' stato presentato da Radio 24 domenica 9 marzo all'interno di una puntata speciale di Leoni per Agnelli, riscuotendo subito uno straordinario apprezzamento da parte del pubblico e sui social per l'impegno concreto a far conoscere e far emergere giovani talenti.

IL PROGRAMMA LEONI PER AGNELLI, in onda tutte le domeniche alle 19.15 su Radio 24 e' l'appuntamento settimanale con "il mondo di Manuel", un mondo fatto di storie legate alla musica e di incroci imprevedibili tra attualita', arte e tutte le possibili connessioni. Partendo dalle canzoni, raccontate con competenza, serieta' e leggerezza, Manuel Agnelli ospita artisti, scienziati, scrittori, attori per dare vita e voce a uno spazio radiofonico nuovo, aperto a incontri e ragionamenti che non sempre si ha l'occasione di fare. Alla ricerca di qualche buona idea, ma anche di quello che non c'e'.

Il CONDUTTORE - MANUEL AGNELLI Manuel Agnelli (cantautore, musicista e produttore discografico) e' da sempre un punto di riferimento della scena alt-rock italiana, sia come solista che in qualita' di leader degli Afterhours. La band, fondata nel 1985 da Manuel stesso, e' tuttora in attivita'. Come produttore artistico, ha lavorato con artisti seminali tra cui Verdena, Massimo Volume, La Crus, Cristina Dona' e Scisma; ha collaborato con un numero imprecisabile di artisti, da Mina a Mark Lanegan, da Patti Smith a Daniele Silvestri e Carmen Consoli, da Robert Wyatt a Eugenio Finardi. Ha inoltre creato realta' culturali importanti come il Tora! Tora! Festival e il polo artistico-culturale Germi, ed e' autore e conduttore del programma televisivo Ossigeno (Raitre). E' stato inoltre giudice di X Factor in varie stagioni del programma e mentore dei Maneskin, con i quali si e' esibito al Festival di Sanremo 2021 edizione che poi la band vinse, portando una.

versione di "Amandoti" dei CCCP.

(RADIOCOR) 13-03-25 15:02:47 (0502) 5 NNNN