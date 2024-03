Radio 24: al via il 12/3 la Digital Round Table 'Incontri con il risparmio'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Al via il 12 marzo dalle 15 alle 17 la digital round table INCONTRI CON IL RISPARMIO sul sito di Radio 24.

Dopo un 2023 contrassegnato dalla lotta all'inflazione con i numerosi interventi delle Banche Centrali delle principali economie mondiali, in quale clima e' partito il 2024? Per natura, lo scenario economico finanziario e' dinamico e sempre foriero di novita'. C'e' pero' un aspetto che non dovrebbe mai modificarsi: l'atteggiamento del risparmiatore che dovrebbe sempre essere orientato al raggiungimento di obiettivi finanziari personali o familiari, a prescindere dal contesto in cui si muovono le Borse. Un tema importante che si collega al grande impegno per l'educazione finanziaria che si sta portando avanti da qualche anno in Italia e che dal prossimo anno scolastico figurera' tra le materie di insegnamento: con quali risultati e quali prospettive? In un mondo ideale, chiunque puo' essere protagonista della propria educazione finanziaria, per favorire un migliore rapporto tra noi e i nostri risparmi, ma i numeri e i sondaggi raccontano una realta' ancora distante da questo ideale. Cosi', dopo anni di eccessivi immobilizzi sui conti correnti, con grande velocita' molto denaro e' stato riversato sui titoli di Stato, trascurando un'azione di diversificazione che e' invece lo strumento che piu' di ogni altro protegge da ogni fase critica di mercato.

La Digital round table del 12 marzo vedra' come protagonisti Giovanna Paladino - Direttrice e curatrice Museo del Risparmio, Luca Riboldi - Direttore investimenti Banor e Silvio Ruggiu - Direttore Generale Zurich Bank. I tre partecipanti si confronteranno con le domande degli spettatori e gli spunti portati da Debora Rosciani e Mauro Meazza, giornalisti e conduttori della nota trasmissione Due di Denari in onda ogni giorno dal lunedi' al venerdi' alle 11 su Radio 24.

La digital round table Incontro con il risparmio fara' quindi il punto sui ruoli e sui percorsi possibili dell''educazione finanziaria in cerca d'autore' in vista dei due piu' importanti eventi del settore finanziario a livello nazionale: Consulentia e il Salone del Risparmio.

L'evento potra' essere seguito gratuitamente previa registrazione su: tps://virtualevent.ilsole24ore.com/incontri-con-il-risparmio/ e sul canale digitale di Radio 24, Radio 24 +1.

