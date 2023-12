Radio 24: al via da domani 'Colonne sonore", con Marta Cagnola ed Enrico Vanzina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 dic - Nel palinsesto speciale di Radio 24 per le Feste di Natale da domenica 24 dicembre arriva un nuovo programma in 5 puntate dal titolo 'Colonne sonore' condotto da Marta Cagnola, giornalista e conduttrice di Radio 24 e autrice di diversi programmi e podcast legati alla musica, e con un co-conduttore d'eccezione, Enrico Vanzina noto produttore, sceneggiatore, regista di tanti film, ed anche musicista. Un viaggio tra i grandi titoli ed i grandi maestri della musica cinematografica che hanno segnato epoche e stili diversi come Armando Trovajoli, Piero Piccioni, Ennio Morricone, Giorgio Moroder e i Goblin; un viaggio anche alla scoperta degli autori delle nuove generazioni come Santi Pulvirenti, Francesco Cerasi, Andrea Guerra, Ginevra Nervi e Massimo Martellotta per parlare dell'eredita' lasciata dai maestri del passato e delle nuove strade nella musica contemporanea.

A cui si aggiungono alcuni ospiti speciali che ci aiutano ad allargare lo sguardo, tra gli altri Maria Paola Sapienza Trovajoli a Jason Piccioni e Claudio Simonetti. Al programma ha lavorato una squadra d'eccezione, che vede oltre a Marta Cagnola ed Enrico Vanzina la presenza di Franco Bixio e Roberto Razzini, tra i maggiori esperti italiani del mondo musicale. Il programma andra' in onda il 24, 25, 26 dicembre e il 31 e 1 gennaio alle 18, e sara' disponibile per l'ascolto in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme.

red-com

(RADIOCOR) 23-12-23 16:08:48 (0158) 5 NNNN