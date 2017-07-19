Radio 24: al Cosmoprof di Bologna dal 26 al 29 marzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Radio 24 sara' presente alla 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, in programma da giovedi' 26 a domenica 29 marzo 2026, con i propri studi allestiti presso il Centro Servizi della manifestazione. Riconosciuta come hub globale dell'industria della bellezza, Cosmoprof Worldwide Bologna si conferma anche quest'anno una piattaforma strategica di incontro per tutti i protagonisti della filiera cosmetica internazionale, un posizionamento rafforzato dall'edizione 2026 che registra una partecipazione sempre piu' equilibrata tra Europa ed extra Europa, con oltre 250.000 visitatori attesi, piu' di 3.000 espositori provenienti da 64 Paesi e oltre 10.000 brand rappresentati. Secondo i dati Euromonitor International, nel 2025 il mercato globale del beauty e personal care ha superato i 587 miliardi di euro, confermando una crescita solida e strutturale rispetto agli anni precedenti. La programmazione di Radio 24 prendera' il via giovedi' 26 marzo con Essere e avere condotto da Maria Luisa Pezzali, seguito alle 13.00 da Effetto Giorno con Alessio Maurizi e, nel pomeriggio alle 17, con Focus Economia condotto da Sebastiano Barisoni. Venerdi' 27 marzo sara' la volta di Due di denari, in onda dalle 11.00 con Debora Rosciani e Mauro Meazza, e di Off Topic con Riccardo Poli e Beppe Salmetti. Sabato 28 marzo il palinsesto proseguira' con la diretta di Si puo' fare condotto da Laura Bettini dalle 10.00, Obiettivo Salute WE con Nicoletta Carbone dalle 12 e Radiotube con Marta Cagnola dalle 16.00 alle18.00. Domenica 29 marzo spazio nuovamente a Si puo' fare dalle 9.00 con Laura Bettini, a Obiettivo Salute in tavola dalle 12.00 con Nicoletta Carbone e a TikTokers condotto da Marta Cagnola.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili su radio24.it nella sezione Eventi. Cosmoprof Worldwide e' il punto di riferimento per l'industria della cosmetica e della bellezza professionale. Un inviato di Radio 24 sara' presente per raccogliere le novita' del settore, dati e analisi, e interviste ai protagonisti presenti in fiera.

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(RADIOCOR) 22-03-26 17:32:45 (0340) 5 NNNN